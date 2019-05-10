魔物獵人MHW大型DLC Iceborne詳盡情報！新魔物解說﹑武器新動作

魔物獵人 Monster Hunter World（MHW）在 9 月推出的最大型 DLC 「Iceborne」，終於由 Capcom 帶來了更多的情報。今次的《MONSTER HUNTER: WORLD》特備節目 2019，一口氣公開和解釋了新地區的消息和多數新魔物的生態，甚至公布了將會再次見到老朋友「迅龍」。相信很多玩家都急不及待玩到「Iceborne」地圖，馬上為大家介紹新地區的詳細內容。

基本資訊

《Iceborne》是《MHW》的超大型 DLC ，原有玩家要加購擴充內容進行升級才可以玩到，如果沒有《MHW》的玩家，也可以在《Iceborne》推出後，直接入手《Monster Hunter World：Iceborne Master Edition》遊玩完整內容。來到新的地區，加入了等同以往「G位」的「Master Rank」，讓玩家有新的挑戰。

「Iceborne」地圖介紹（《MHW》特備節目 2019 直播截圖）

「Iceborne」區域生態

「Iceborne」（永霜凍土）就如舊作的雪地埸，角色的體力消耗會大增，需要熱飲來保溫。玩家可以在埸地內採摘辣椒做成熱飲。環境的細膩度也同樣達《MHW》的高度，角色在雪地上行走會有雪痕。同時加入了新的小型魔物，包括「哨冰烏」﹑屎殼郎般的滾雪球魔物「雪球蟲」，以及熟悉的「波波」等。玩家甚至可以用勾索和「冬翼龍」進行互動，利用「冬翼龍」作為移動手段。「Iceborne」也有溫泉的地區，加入了天然溫泉，玩家就算沒熱飲也能泡溫泉驅寒。整個「Iceborne」將會是《MHW》有史以來最大的一個。

加入了三隻新魔物及迅龍（《MHW》特備節目 2019 直播截圖）

三隻新魔物介紹

來到新的地區，最重要的當然是有什麼魔物可以屠。第一隻新的魔物名為「猛牛龍」，擁有巨角的「猛牛龍」攻擊大都是比較直接。不過，「猛牛龍」在不同的區域懂得夾帶不同的東西進行攻擊，例如木頭﹑岩石等，玩家要根據地型來推算「猛牛龍」的動作。第二隻魔物名為冰魚龍，玩家剛進入「Iceborne」就會見到牠，「冰魚龍」會隱藏在積雪當中，有如以往的潛口龍和土砂龍，到時玩家可能要用到音爆彈令牠跳上地面。「冰魚龍」更會捕食「波波」和與「猛牛龍」爭地盤，一貫《MHW》的自然生態變化，玩家可以享受到雪地的魔物激戰。

「猛牛龍」圖集：

新古龍－「冰呪龍」（Velkhana）（《MHW》特備節目 2019 直播截圖）

新古龍＋迅龍登埸

為了切合《MHW》探索古龍的故事，「Iceborne」也會加入古龍作為主題魔物。名為「冰呪龍」（Velkhana）的新古龍為冰屬，直播中沒有太多的資訊，不過新的預告不斷強調「歌聲」，以及用特殊攻擊為主要攻擊手段，相信「冰呪龍」對比以往的魔物能帶給玩家相當大的驚喜。同時，將會加入《MH2G》中的主題魔物「迅龍」，老玩家一定對「迅龍」有相當大的認識，而且在《MHW》出現的「迅龍」更有著新的動作，除了回味外，更可以當作全新的挑戰。

新動作介紹（《MHW》特備節目 2019 直播截圖）

新戰鬥動作

除了以上介紹過的用飛索勾著「冬翼龍」移動外，更新增了多種動作。「IceBorne」更新後，大部分的武器都可以在拔刀的狀態下同時使用投射器，則戰鬥時的靈活性大大提升。同時加入了「飛翔爪」的動作，利用投射器發出「飛翔爪」，用來抓住和跳上魔物。玩家可以在跳上魔物頭上時，把發射器內的所有子彈射出，利用衝突把魔物彈飛，甚至能把魔物逼入陷阱之中。各種武器也有新的連技和派生動作，如大劍在連技時，投射器追加一個名為「強化射擊」的動作，用來威懾魔物增加儲加斬的命中率。輕弩加入了新的零件，可以一邊迴避一邊裝填強藥，令人回想起《MHX》時期的狩技。

【亞洲及日本限定】Monster Hunter World: Iceborne Collector's Package（官方圖片）

「Iceborne」現已接受預定

「Iceborne」的 DLC 將有不同的版本，現在已可在 PSN 中進行普通版（HK$388）和 Deluxe 版（HK$388）的預定。預購特典可獲得動態主題「冰呪龍」和防具「結雲」(外觀裝備)，玩家能回味《MHP3》的結雲村新手裝。同時，由 5 月 11 日起，滅盡龍也會以歷戰王的姿態出現在《MHW》的更新中，加入全新的高速突擊動作，也新增戰紋 Y 裝備。

《MHW：Iceborne》香港官網（按此進入）

《Monster Hunter World: Iceborne Deluxe Kit》收錄容量：