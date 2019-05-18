【Monster Hunter World】ICEBORNE宣傳片簡單驗證：99%有轟龍

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【Monster Hunter World】魔物獵人世界早前公布大量新情報，製作人亦直播介紹了今次大型擴充包的內容。不過關於新魔物方面，就有傳聞會追加轟龍，究竟來龍去脈是怎樣，以下簡單查證：

近日網絡上傳出一張MHW ICEBORNE配上轟龍的圖片，以一個轟龍的黑色剪影，表示此魔物「追加確定」。

(茶々茶(chachacha)@YouTube)

不少玩家以為此圖是生放送的畫面或者官方情報，信以為真。但此圖其實並不是來自官方，而是由日本的MHW YouTuber 茶々茶(chachacha) 自行製作的影片縮圖。

(茶々茶(chachacha)@YouTube)

而言茶々茶製作此圖並非毫無原因，就如很多資深獵人一樣，在觀看ICEBORNE的PV1時其實都已經知道轟龍要來了，因為在影片的最後，顯示推出日的時間有一下咆哮的聲音，而那個聲音一聽便知道是轟龍了。為了確實肯定，有人亦專門錄製回昔日的很多魔物做咆哮聲音比較：

簡單對照轟龍聲軌（Weiss Gaming@YouTuber）

所以Iceborne會有轟龍的由來只在於此咆哮聲音，並非那張Fans Made的黑影改圖。其實上次CAPCOM也用類似手法，預先在宣傳片尾揭示過迅龍的響尾聲音及爪痕，之後迅龍就在今次的PV1登場。這樣我們可以期待下次有新的宣傳Trailer時，小轟轟會正式同大家見面了。

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