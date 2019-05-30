MARVEL Super War 復仇者LOL混戰 MOBA手遊封測教學【有連結】

【MARVEL Super War 手機遊戲 封測】MARVEL MCU十年復仇者電影系列剛暫告一段落，仍然懷念當中角色：Iron Man、美國隊長、紅女巫、MARVEL隊長、變形俠醫 HULK、黑寡婦 Black Widow等？MARVEL聯同手機遊戲營運商網易聯合推出的《Marvel Super War》日前正式推出封測，iOS玩家可以用iPhone率先免費玩！

安裝封測Testflight

《Marvel Super War》手機遊戲由MARVEL正式授權、網易營運，日前Marvel Super War官方網站啟動並提供下載，現時的封測試玩限於iOS裝置，須預先安裝Testflight測試平台，才可於iPhone或iPad上執行。

首先，可透過以下連結進入遊戲專用Testflight App封測平台，完成後才能成功安裝《Marvel Super War》手機App。封測後將會刪除存檔，由5月28日起至6月10日23:59結束測試。

【按此下載】TestFilght 測試平台

【點圖放大】

Marvel Super War手機遊戲封測日前開放。 【官網截圖】

MOBA 復仇者版《英雄聯盟》

《MARVEL Super War》手遊玩啲乜？其實一句總結：MARVEL版《英雄聯盟》（League of Legends / LOL），以漫威出品的不同作品中的超級英雄，玩家可選擇當中角色組隊，並於遊戲版圖中分上、中、下路進行5 vs 5、PVE的 MOBA 大戰，在版圖中亦有巨獸駐守位、防守三路守護塔並保護己方基地，亦要尋找攻擊對方基地的路徑及方法。封測期間提供10個角色選擇，並會在遊戲正式推出後陸續開啟其他MARVEL漫畫角色。

【點圖放大】

按匹配自動分配隊伍。 （遊戲截圖）

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以下以影片示範《MARVEL Super War》，MOBA遊戲中是否直接「參考」了《英雄聯盟》、《傳說對決》呢？玩家可自行定奪！