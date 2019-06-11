【E3 2019】Remake FF7 重製版 Tifa 迪花登場、戰鬥可一鍵轉角色

【E3 2019 FF7remake Tifa】經典神作重製《Final Fantasy VII Remake FF7重製版》於FF7音樂會公布發售日後，再於 SQUARE ENIX E3 展前發布會公開新情報，簡單講解遊戲系統，更公布Tifa(迪花)及遊戲限定版。

《Final Fantasy VII Remake FF7重製版》公開首部份遊戲將會是雙Blu Ray碟，而Midgar城市(米德加城)已佔用了整個Disc 1，不過未有提及整個遊戲成品會分幾多個部份。發布會上公布了新Gameplay及講解部份遊戲系統，玩家除了移動及攻擊，亦有防禦及迴避。戰鬥時右下有兩行ATB計(HP計的下方藍色條)，攻擊或受傷時會慢慢累加，當儲滿ATB計便可隨時進入Tactical Mode，時間會變得極慢並讓玩家可選擇各種指令，包括技能、魔法及道具，例如Cloud的凶斬或Material魔法。戰鬥時玩家更可以一鍵自由切換角色應付不同場合，例如當BOSS有近距離防護罩時，可改用Barret作遠距離射擊。戰鬥時敵人亦會有一個Focus計，當攻擊至爆滿時能進入Staggered(驚愕)狀態，傷害能大幅增加。魔法、技能等亦可以設置成Short Cut快捷使用，有點像Kingdom Hearts那樣。

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人氣角色Tifa(迪花/蒂法)亦終於在新片露面，可看到她的造型與事後的AC版有點不同，亦展示了她拳腳的戰鬥風格。在最後亦公開遊戲的Deluxe Edition及1st Class Edition兩個限定版本。在E3現場亦有FF7 Remake的DEMO提供試玩。《Final Fantasy VII Remake FF7重製版》已公布將於2020年3月3日在PS4平台推出。

