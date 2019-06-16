《K11 ART MATSURI 藝術祭》浮世繪展　限定鮪魚搪膠一日售罄

K11 Art Space現正舉行中的《K11 ART MATSURI芸術祭》，以「現代浮世繪」為主題展出4位日本藝術家的作品，更與本地artist合作，當中香港藝術家Chino Lam 跟日本書道家 Horihiro Mitomo合創的figure一日就售罄！

《K11 ART MATSURI芸術祭》集合Horihiro Mitomo、Ukiyoemon Mitomoya、Horitatsu及Bang Ganji共4位現代派系日本藝術家，以「現代浮世繪」為主題，作品類型有figure、Skateboard、插畫、壁畫；更有跟4位本地artist：Eric So、龍家昇、Chino Lam、Elaine Chiu合作的crossover作品。

（香港尖沙咀K11購物藝術館 即日至2019年7月1日／免費入場）

「武士道- 鮪魚炭Ver.」figure，由頭部、褲子，以至少了一根尾指的左手，都是全新雕刻並非舊模改色，Mitomo 先生就為figure雙臂加上紋身圖案，限定200隻在開展首日已經售罄。（鍾世傑 攝）

炭火やき鮪魚ソフビ

林輝Chino Lam 與 日本浮世繪師／刺青師／書道家 Horihiro Mitomo（三巴彫ひろ 浮世絵師）合作推出「武士道- 鮪魚炭Ver.」figure，由頭部、褲子，以至少了一根尾指的左手，都是全新雕刻並非舊模改色，Mitomo 先生就為figure雙臂加上紋身圖案，限定200隻在開展首日已經售罄。

林輝Chino Lam 與 日本浮世繪師／刺青師／書道家 Horihiro Mitomo 合作推出「武士道- 鮪魚炭Ver.」figure。$980／限200隻

Chino Lam跟Horihiro Mitomo還有另一張合作繪畫作品，前者負責畫、後者以自創日本梵文提字，非常有型。Chino說這張畫內的嬲魚，是想舒發平時面對工作上很多事情都不能自決的無奈，「谷埋谷埋」想爆發的心情。

Chino Lam跟Horihiro Mitomo還有另一張合作繪畫作品，前者負責畫、後者以自創日本梵文提字，非常有型。（鍾世傑 攝）

另一款港日合作的作品，Eric So 在Horihiro的繪作上加上畫框，再在玻璃面以有厚度和立體感塑膠彩上色，在不同角度可以看到不一樣的東西。（鍾世傑 攝）

Horihiro跟Labubu作者龍家昇合作作品。（鍾世傑 攝）

Horihiro在牆上手繪作品。（鍾世傑 攝）

Horihiro與漫畫《刃牙》合作的一張作品。（鍾世傑 攝）

香港白領 x 日本サラリーマンの日常

Elaine Chiu 是一位畢業不久的新紮藝術家，專長時繪畫香港街頭風景；八十後浮世繪師三巴屋うきよゑもん (Ukiyoemon Mitomoya) 經歷10年打工仔生涯後不再當社畜，轉身插畫家創作《Salaryman》系列，武士上班族的動作細膩而誇張，描繪日本打工仔之日常。

左起：Elaine Chiu與浮世繪師三巴屋うきよゑもん (Ukiyoemon Mitomoya)在作品前合照。（鍾世傑 攝）

Elaine Chiu與うきよゑもん的聯乘作品，沿自Ukiyoemon Mitomoya一張舊作，是一張日本打工仔武士圖，他手拿著日本便利店發售的透明膠傘，無論如何大風都要準時上班；Elaine Chiu收到作品後即時想起山竹襲港，自繪了一張香港風街景，再將打工仔武士剪貼上去，主角令人想起黃秋生的《的士判官》，是否在發洩對的士在打風時開天殺價的怒氣呢？

ゲゲゲの妖怪刺青師

自己也一身刺青的Bang Ganji，既是刺青師也是繪畫家，人稱「妖怪博士」的他，自幻非常喜歡水木茂的日本鬼怪（雖然直向未撞過鬼），並想用自己的現代手法，將人類日漸遺忘的妖怪一一畫出來。

Bang Ganji先生作品。（鍾世傑 攝）

Bang Ganji非常喜歡水木茂的日本鬼怪，不過自己未曾撞過鬼。（鍾世傑 攝）

Bang Ganji先生另一作品，令人想起百鬼夜神這個日本奇幻傳說。（鍾世傑 攝）

滑板上的刺青

最後就是今次沒有親身來港的Horitatsu Mitomo也是一位刺青師，除了人體和畫紙外，Horitatsu更喜歡在滑板上創作，他的作品線條幼細、人物神態活現，也注入了流行文化。

Horitatsu喜歡以滑板代替畫紙創作。（鍾世傑 攝）