【Bloodstained 血咒之城攻略】必殺技、秘技系統解說

【Bloodstained 血咒之城攻略】遊戲中除了普通攻擊和碎片技能之外，還可以像格鬥game一般「chok招」使出各種秘技，以下解說秘技系統。

秘技是指定武器才可以使用的技能，例如「驚喜禮物」就只有雙刃短劍及另外幾把短劍才能使用。秘技並不需要事先學習，只要裝備上武器和輸入相應指令就能使出；但是遊戲並不會直接告訴你該武器有沒有秘技/輸入指令是什麼，玩家只能自己試出來（基本上都是格game的指令，像是236、2146或是22等），又或者在場景的書架中查看（大教堂有大量書架提供不少秘技情報）。

用analog「chok招」真是要花點時間適應。

刺鞭的秘技「致命一擊」範圍極大起手快而且威力不俗（雖然鞭本身低攻，但是致命一擊的效果是100%暴擊，因此威力相當可觀）

不停使用秘技可以提升熟練度（要命中敵人才有熟練度，打空氣沒用），熟練度滿之後就可以習得秘技，到時就不限於指定的幾把武器，而是該系統的武器都可以使用。例如刺鞭的「致命一擊」，練滿之後就可以在其他鞭武器都可以使用了。如是者為了可以在取得更強武器時也能使用秘技，大家勤力點練秘技吧！

升滿熟練度就可習得秘技。