【TGS 2019】鐵血戰士 PREDATOR 閉門試玩 & 製作人訪問

《Predator: Hunting Grounds》（鐵血戰士/終極戰士：狩獵戰場)）作為 PlayStation 的獨佔遊戲，今年雖沒有在 TGS 展示，但就有閉門的試玩及製作人訪問，以下同大家報導：

《Predator: Hunting Grounds》(鐵血戰士/終極戰士：狩獵戰場)我們早前都有介紹過，它是一款多人非對稱的對戰遊戲，玩法其實類似數年前的《Evolve》，是由 4 名持槍 FPS 玩家對抗一名怪物級的 TPS 玩家，即鐵血戰士Predator。近年隨著《Dead by Daylight》、《第五人格》的興起，此類型的非對稱玩法再度冒起，相信也是令IllFonic開發此作的原因之一。

+ 4 + 3 + 2

因為閉門試玩是禁止拍攝的關係，筆者只用文字來描述。筆者首先玩的是人類一方，與3名隊友一同在森林開始作戰。與很多槍GAME一樣，人類有槍械、手榴彈等武器，亦有醫療包作回復。起初大家都想快點找出Predator，不過遊戲並不是這樣直線的。人類一方是需要不斷完成任務，前往第三軍(NPC)的基地進行通訊器設置、消滅敵軍勢力等任務，一面小心隱形及在樹上的Predator隨時突襲。NPC敵軍的AI並不算是很聰明，不過他們人數眾多，戰鬥時往往要一輪駁火槍戰。而且最大問題是彈藥及醫療包的消耗，如果在基地戰消耗太多，萬一Predator攻過來就可能不夠補給品。而人類一方亦有一個指令就是像電影中，阿諾·舒華辛力加把泥塗上身體，此時就可暫時隔絕Predator的熱能偵測。筆者與隊友攻克了兩個基地，發覺好像沒完沒了，不知何時才是結束。此時看到樹上照出紅色，即是Predator的腕部電漿砲武器。Predator用了光學迷彩透明，筆者向著光線那個方向開了幾槍，Predator玩家已立即跳往別的樹上逃去無蹤。筆者繼續進行任務，因為打任務已消耗太多，隊友先後陣亡，不久後透明的Predator直接跳過來，沒兩下就把筆者解決掉，更有Cut Scene把人類頭顱連脊骨整個扯出，相當血腥。

筆者隨後切換至控制Predator，1對4名其他玩家。一開始是原來Predator是在距離人類極遠的位置，而且牠沒有地圖指示，而只能慢慢尋找人類玩家，怪不得在玩人類時久久之後才攻過來。Predator有著近乎完美的配置，牠可開光學迷彩透明、可開熱能偵測、武器有腕部電漿砲，又有超強的爪擊，更有回復功能。而且Predator可以在樹上跳來跳去移動，雖然那個樹枝的判定是有點怪，但不需在地面移動已是安全極多，而且在樹上有空中突襲的指令。如果有槍聲出現，Predator是會有聽覺反應，能夠沿著那個方向來移動。不久後筆者已找到人類玩家小隊，正在與NPC敵軍開戰。筆者二話不說就開透明跳下去，從背後用爪擊分別擊殺三人，一旦埋身時Predator基本上必勝無疑，實在太過屈機。之後筆者嘗試被最後一名玩家殺死看看會怎樣，Predator在瀕死時跪了下來，此時竟還可以開啟Second Wind重生或自爆功能，筆者立即選了自爆看看最後Draw Game收場。在這個DEMO的平衡下，人類似乎很實取勝。

試玩小感：現時開發度不高

《Predator: Hunting Grounds》(鐵血戰士/終極戰士：狩獵戰場) 明顯地開發度不高，畫面一般、動作生硬、槍械射擊感不夠爽、敵軍AI未完善，而且非對稱對戰的平衡亦未調整好。不過今次試玩是非常初步的 Alpha Demo，在於揭示遊戲玩法，還有很多如升級及自訂的遊戲系統未公開，看來還有很多東西需要開發、調整及改善。

(賴浩然攝)

製作人訪問：

《Predator: Hunting Grounds》開發團隊IllFonic的CEO及創作總監亦有飛來日本接受訪問，被問到遊戲有沒有加入一些電影所沒有的原創要素，團隊表示是會有的，不過目前並非主要的開發項目。被問到平衡很難調整的問題，團隊亦表示他們亦很重視這個問題，差不多每天都會做平衡調整。試玩時當擊殺了NPC是會取得EXP，被問到是否會有成長元素，團隊答是的，當擊殺NPC時人類玩家或Predator都會升級，並可以解鎖新的武器（試玩中未有升級功能，可能就是人類不夠打的原因）。被問到遊戲中會否有電影中幾種的Predator可選擇，團隊亦表示Predator是會有自訂功能的，不過詳細也是有待開發。被問到遊戲的開發度，團隊也想了想，說大概只有30%左右，而現時的試玩都只是Alpha的初步階段，所以還有很多東西需要改善。筆者知道IllFonic其實數前前也有協助開發《Evolve》，就問到此作與《Evolve》有什麼不同或改善之前。團隊表示此作的玩法是有不同，人類一方是要一邊完成任務一邊對抗，目標可以是完成任務並徹離，不需打倒Predator，而Predator也是比較進取的。