【TGS 2019】鐵血戰士 PREDATOR 閉門試玩 & 製作人訪問

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

《Predator: Hunting Grounds》（鐵血戰士/終極戰士：狩獵戰場)）作為 PlayStation 的獨佔遊戲，今年雖沒有在 TGS 展示，但就有閉門的試玩及製作人訪問，以下同大家報導：

《Predator: Hunting Grounds》(鐵血戰士/終極戰士：狩獵戰場)我們早前都有介紹過，它是一款多人非對稱的對戰遊戲，玩法其實類似數年前的《Evolve》，是由 4 名持槍 FPS 玩家對抗一名怪物級的 TPS 玩家，即鐵血戰士Predator。近年隨著《Dead by Daylight》、《第五人格》的興起，此類型的非對稱玩法再度冒起，相信也是令IllFonic開發此作的原因之一。

+4
+3
+2

因為閉門試玩是禁止拍攝的關係，筆者只用文字來描述。筆者首先玩的是人類一方，與3名隊友一同在森林開始作戰。與很多槍GAME一樣，人類有槍械、手榴彈等武器，亦有醫療包作回復。起初大家都想快點找出Predator，不過遊戲並不是這樣直線的。人類一方是需要不斷完成任務，前往第三軍(NPC)的基地進行通訊器設置、消滅敵軍勢力等任務，一面小心隱形及在樹上的Predator隨時突襲。NPC敵軍的AI並不算是很聰明，不過他們人數眾多，戰鬥時往往要一輪駁火槍戰。而且最大問題是彈藥及醫療包的消耗，如果在基地戰消耗太多，萬一Predator攻過來就可能不夠補給品。而人類一方亦有一個指令就是像電影中，阿諾·舒華辛力加把泥塗上身體，此時就可暫時隔絕Predator的熱能偵測。筆者與隊友攻克了兩個基地，發覺好像沒完沒了，不知何時才是結束。此時看到樹上照出紅色，即是Predator的腕部電漿砲武器。Predator用了光學迷彩透明，筆者向著光線那個方向開了幾槍，Predator玩家已立即跳往別的樹上逃去無蹤。筆者繼續進行任務，因為打任務已消耗太多，隊友先後陣亡，不久後透明的Predator直接跳過來，沒兩下就把筆者解決掉，更有Cut Scene把人類頭顱連脊骨整個扯出，相當血腥。

筆者隨後切換至控制Predator，1對4名其他玩家。一開始是原來Predator是在距離人類極遠的位置，而且牠沒有地圖指示，而只能慢慢尋找人類玩家，怪不得在玩人類時久久之後才攻過來。Predator有著近乎完美的配置，牠可開光學迷彩透明、可開熱能偵測、武器有腕部電漿砲，又有超強的爪擊，更有回復功能。而且Predator可以在樹上跳來跳去移動，雖然那個樹枝的判定是有點怪，但不需在地面移動已是安全極多，而且在樹上有空中突襲的指令。如果有槍聲出現，Predator是會有聽覺反應，能夠沿著那個方向來移動。不久後筆者已找到人類玩家小隊，正在與NPC敵軍開戰。筆者二話不說就開透明跳下去，從背後用爪擊分別擊殺三人，一旦埋身時Predator基本上必勝無疑，實在太過屈機。之後筆者嘗試被最後一名玩家殺死看看會怎樣，Predator在瀕死時跪了下來，此時竟還可以開啟Second Wind重生或自爆功能，筆者立即選了自爆看看最後Draw Game收場。在這個DEMO的平衡下，人類似乎很實取勝。

試玩小感：現時開發度不高

《Predator: Hunting Grounds》(鐵血戰士/終極戰士：狩獵戰場) 明顯地開發度不高，畫面一般、動作生硬、槍械射擊感不夠爽、敵軍AI未完善，而且非對稱對戰的平衡亦未調整好。不過今次試玩是非常初步的 Alpha Demo，在於揭示遊戲玩法，還有很多如升級及自訂的遊戲系統未公開，看來還有很多東西需要開發、調整及改善。

(賴浩然攝)

製作人訪問：

《Predator: Hunting Grounds》開發團隊IllFonic的CEO及創作總監亦有飛來日本接受訪問，被問到遊戲有沒有加入一些電影所沒有的原創要素，團隊表示是會有的，不過目前並非主要的開發項目。被問到平衡很難調整的問題，團隊亦表示他們亦很重視這個問題，差不多每天都會做平衡調整。試玩時當擊殺了NPC是會取得EXP，被問到是否會有成長元素，團隊答是的，當擊殺NPC時人類玩家或Predator都會升級，並可以解鎖新的武器（試玩中未有升級功能，可能就是人類不夠打的原因）。被問到遊戲中會否有電影中幾種的Predator可選擇，團隊亦表示Predator是會有自訂功能的，不過詳細也是有待開發。被問到遊戲的開發度，團隊也想了想，說大概只有30%左右，而現時的試玩都只是Alpha的初步階段，所以還有很多東西需要改善。筆者知道IllFonic其實數前前也有協助開發《Evolve》，就問到此作與《Evolve》有什麼不同或改善之前。團隊表示此作的玩法是有不同，人類一方是要一邊完成任務一邊對抗，目標可以是完成任務並徹離，不需打倒Predator，而Predator也是比較進取的。

【TGS 2019】Call of Duty: Modern Warfare 日本現場製作人訪問
【TGS 2019】萊莎鍊金工房試玩　新鍊金系統、半即時戰鬥煥然一新
【TGS 2019】Cyberpunk 2077 電馭叛客實機DEMO　二千字詳細報告
【TGS 2019】仁王2 NIOH 2試玩及訪問　本能寺挑戰貓女火車BOSS
Death Stranding 小島秀夫專訪　直擊小島工作室【TGS 2019】
【TGS 2019】Death Stranding 現場直擊　Gameplay二千字詳細解說
【TGS 2019】東京遊戲展深度賽後報告　推介多款期待作品
【TGS 2019】東京遊戲展2019 Cosplayer 圖集歡迎下載（Part 3）
【TGS 2019】東京遊戲展2019 Cosplayer 圖集歡迎下載（Part 2）
【TGS 2019】東京遊戲展2019 Cosplayer 圖集歡迎下載（Part 1）
【TGS 2019】《侍道外傳刀神》正式公開　侍道系列最新動作RPG
【TGS 2019】《萊莎的鍊金工房》 最新宣傳影片、首批特典公布
TGS 2019私心選：8款最期待遊戲與最失望遊戲
【TGS 2019】日本遊戲大獎2019得獎名單公開 大亂鬥成大嬴家
【TGS 2019】MHW ICEBORNE 單挑金獅子報告　超西2鬪氣硬化超屈機
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。