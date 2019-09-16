【TGS 2019】日本遊戲大獎2019得獎名單公開 大亂鬥成大嬴家

遊戲動漫
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【TGS 2019】TGS 2019的主辦單位電腦娛樂供應商協會（CESA）亦舉辦一年一度的「日本遊戲大獎」，對於日本製作以及在日本發行的遊戲來說是一張頗具代表性的成績表。

在東京遊戲展2019（TGS 2019）中公開的「日本遊戲大獎 2019」得獎名單包括年度遊戲、經濟產業大臣獎以及遊戲設計師大獎。其中「年度遊戲」當然是最重要的獎項，以2018年4月1日至2019年3月31日在日本國內發行或大規模更新的遊戲為評鑑對象，經由一般投票以及日本遊戲大獎評審委員會審查後選出。而2019年日本改元是「平成最後」，使今次日本遊戲大賞別具意義。這「平成最後一屆」日本遊戲大賞的大嬴家是《任天堂明星大亂鬥 特別版》（Super Smash Bros. Ultimate），一共獲得年度遊戲大獎、全球獎（日本作品）、最佳銷售獎、經濟產業大臣獎等合共5個獎項。

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任天堂明星大亂鬥 特別版

至於獲得優秀遊戲獎的作品如下，大部份都是在香港亦人氣很高的作品（按圖放大）

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另外Nintendo Labo獲得了年度遊戲大獎的特別獎；遊戲設計師大獎則由PSVR遊戲《太空機器人：救援任務》（ASTRO BOT Rescue Mission）獲得。

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