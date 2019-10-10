借鑒暴雪　Epic Games：尊重玩家員工言論自由　無視騰訊股東？

【Boycott Blizzard 炎上】香港的示威衝突已經上到國際平台，NBA﹑Apple 和暴雪的「助攻」，令參與政治討論的人擴大到不同的界別上。遊戲界由 Blitzchung 選手被暴雪 DQ 資格開始，就出現停不了的自由吶喊，更爆發了全國性的「Boycott Blizzard」抗議，令不少廠商﹑遊戲制作人和玩家重新思考向中國靠攏的行為。而玩家萬萬想不到的是，騰訊坐擁 40% 股份的 Epic Games 竟表示不與暴雪相同，不會阻礙玩家和員工對政治和人權表達意見的自由。

Epic Games 無視騰訊股東？

暴雪現在處於極嚴重的公關災難，不少廠商和製作人都表達了立埸和意見，而大熱大逃殺遊戲《Fortnite》的製作公司 Epic Games 也發表了有關的意見。Epic Games 向外媒 theverge 表示，不會禁止玩家和內容創作者有關政治的言論，以及尊重所有人表達其對政治和人權意見的權行（言論自由）。Epic Games 的說法，明顯是針對暴雪除去 Blitzchung 選手參格和下架有關訪問片段。

Blitzchung 事件可以參考以下文章：

Epic Games CEO 回應網民問題

theverge 的文章推出後，Epic Games 的 CEO Tim Sweeney 也在 Twitter 上分享，並回應網民的一些問題，而且內容相當耐人尋味。有人問：「如果有人在賽後訪問高呼「Free Hong Kong」（如 blitzchung），你不會採取任何行動？」Tim 回應：「Exactly.（無錯）」。更有趣的是，有網民問 Epic 不是有 40% 股權是騰訊持有嗎？Tim 也斬釘截鐵回應：「Epic 是美國公司，我才是最大股東，就算騰訊有 40%，但仍有很多股東包括員工。」而且強調就算中國資金流失，也不會對某個員工做出如制裁 NBA 教練和《爐石》玩家的行為。

Epic Games store 曾被指偷取玩家電腦的 data

這是 PR 手段嗎？

筆者相信，如果 Tim 的言行是出現在其他遊戲公司或製作人身上的話，一定有很多玩家表示尊重，但發生在 Epic Games 身上好像事與願違。Twitter 的外國玩家大都是質疑 Epic 的態度，而且要求 Tim 承諾很多事情，對其信任度可見不高。其實 Epic 之前就揭露指偷用了玩家的 data，和用銀彈戰術得到獨家內容，令很多玩家對 Epic 的感觀極差。因此，今次高調支持言論自由，不禁令人聯想到這只是公關手段，不想步暴雪後塵而已。

資料來源：theverge（按此進入）