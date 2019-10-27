任天堂出手機？水冷裝置專玩Switch手遊？Fans等唔切官方設計

任天堂（Nintendo）的粉絲遍佈全球，而且大多是不離不棄的「死忠」，令任天堂憑藉數個經典 IP 在遊戲界屹立多年。Mario 更率先打入手機遊戲主埸，推出《Super Mario Run》﹑《Mario Kart Tour》﹑《Dr. Mario World》，實行把主機的成功，帶入手機平台上。即使任天堂推出多部手提遊戲機，如 3DS﹑Switch，但仍未有進軍電競手機的打算，不過粉絲們看來比任天堂走得更前，已經幫手想定任天堂手機到時會是什麼一回事。

粉絲設計概念手機

YouTube 頻道 Tech Blood 在近日推出一條影片，內容是任天堂的手機（Nintendo Switch Phone），雖然有 Switch 之名，就但如 Switch Lite 一樣，它是不能進行 switch 的。Tech Blood 的設計是以玩家為目標，因此多於傾向電競手機，不過 Nintendo Switch Phone 搭載的是任天堂手機遊戲。

專為玩家而設計的任天堂手機，更應該說是專為任天堂粉絲而設（Tech Blood影片截圖）

超強硬件

Nintendo Switch Phone 採用 6.3吋 OLED 全螢幕，沒有 iPhone 的 M 字額，Snapdragon 865 處理器、8/12 GB RAM（Switch 也只有 4GB RAM）、Liquidcool 水冷技術，用來玩任天堂手機遊戲可說是綽綽有餘。可是，手機只有單鏡頭，果然為玩家而設的手機都不太會把焦點放到鏡頭上。

不再是綠帽仔的 Link，這隻藍色真的推出市面的話，應該會成為焦點（Tech Blood影片截圖）

重點：任天堂角色主題

強如 iPhone 都要在近年推出不同的顏色，讓用家可以有多點的選擇，而這部概念機更是捉中粉絲的心理，利用任天堂的經典角色設計手機外觀。由打頭陣的原祖級四色 Pokemon，到任天堂「老闆」Mario，甚至是最新的《薩爾達曠野之息》都有。放棄綠帽仔 Link，採用最新版 Link 衣服的藍色，再加上 Wingcrest 標誌，你叫 Fans 怎樣不心動。雖然這個設計只是粉絲的概念，但網上已有很多粉絲表示想入手，如果任天堂有日真的推出自家手機，應該會掀起一浪搶購潮。

資料來源：Reddit（按此進入）