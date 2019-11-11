【MHW ICEBORNE攻略】武器設計比賽新盾斧雷光黑鷹、火箭大劍評測

【MHWI / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】踏入11月頭機迷仍然很忙，除了有小島秀夫新作Death Stranding死亡擱淺之外，ICEBORNE也迎來一個小更新，推出了Biohazard RE2合作以及新的武器設計比賽武器，以下送上新武器性能評測。

今次更新追加的武器有盾斧「雷光黑鷹」，以及上次武器設計比賽的得獎火箭大劍「龍熱機關式」也可以強化至Master級的「爆熱機關式【銀翼】」；另外還有一套貓貓裝「搖曳鰻」套裝，沒錯就是那個「條條Fing」很可愛的鰻魚頭。要製作新武器需要通關活動任務「獵人們永遠的夢想III」（夢想II則是造貓貓裝備），目標是鬥技場討伐浮眠龍和迅龍，基本上沒什麼難度可言。通關後可獲得「黑鷹的設計圖」，要製作新盾斧和強化大劍共需要7張票，加油多打幾場吧。

新盾斧的性能相當微妙，雖然有極長的紫斬（和殲世滅盡龍武器的白斬差不多），但首先是較難使用的強屬性瓶，而且不論物攻和屬攻都很低；如果說用長斬味玩紅斧，但是本身物攻低打不出傷害，想玩屬性解放的話屬攻又只得270，實在是有點...最麻煩是這把武器為R12，只能開到5格客製強化，不像R10武器有10格強化可以大大提高屬性值，實在有點不知道怎麼使用，難道網上有人戲稱這把新武器最大的用途就是「放在小屋的武器架內展示用」。

嘗試了一個思路是盡推屬性攻擊（雷屬性攻擊強化+客製，和/或使用屬性加速），然後使用紅斧只打三角->屬性解放斬II（兩下橫斬），在雷屬強化LV6和客製一次屬攻（因為不夠材料強化3次lol）後屬攻有460，對鍛鍊區域的貨車一次三角->屬性解放斬II可打出1000~1100的傷害，其實也是頗可觀，大概是一個方法？嘛不過這把雷光黑鷹除了外觀好看之外，更重要是在各種變型時都會灑落黑色羽毛，視覺效果極華麗，視覺系獵人必用。

至於當年最強大劍「龍翼機關式‧鋼翼改」強化至R12的「爆熱機關式【銀翼】」，雖然性能也不錯，但不再如在本篇那般「屈機」了。它有紫斬（只得一格，想長用紫斬就需要匠）而且為隱屬可使用無擊，但是物攻就比同樣是隱屬天地煌啼龍大劍（雖然天地煌啼龍大劍要匠才有紫斬，但火箭大劍也是只得1格其實沒差太多）稍低，而且還是負會心。整體來說還是沒有滅盡龍或金獅子大劍好。

同樣會配匠之下，和現時很流行的金獅子大劍相比，就算是紫斬無擊的火箭大劍，攻擊力還是比白斬時金獅子大劍稍低。當然這把大劍仍然是很不錯，如果喜歡其造型完全可以實戰使用，只是不再像在本篇時那樣是絕對最強、吊打其他大劍了。

另外值得一提它有690隱藏火屬，配上屬性解放和火屬性攻擊強化LV6後屬性值高達930，再加以客製強化應該可以過千了，如今屬性大劍加強了的情況下也許是一個方向。筆者自己簡單測試，930火屬、穿銀火龍套（真屬性會心）打木柱，傷害只比攻7無擊低一些，在打怕火的怪物時應該表現會比無擊更好；雖然技能有點難配就是了。

至於貓貓裝方面就未有突出性能，武器是水屬性不太實用（通常貓貓都是用狀態異常武器的啦），造型很可愛就是了。