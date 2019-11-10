【MHW ICEBORNE 攻略】 RE2合作活動任務解說、裝備評測

【MHWI / Monster Hunter World ICEBORNE 攻略】踏入11月頭機迷仍然很忙，除了有小島秀夫新作Death Stranding死亡擱淺之外，Monster Hunter World ICEBORNE也迎了一個小更新，推出了Biohazard RE2合作以及新的武器設計比賽武器，以下送上攻略。

Biohazard RE2的合作活動規模並不大，只有一個活動任務「RE: 生物危害重歸大地」，目標是討伐霧瘴屍套龍，而且只是普通版而不是歷戰版，任務本身可說沒什麼難度可言。不過既然是難得合作活動，Capcom還是有為此任務引入專用玩法「喪屍化」，玩家被屍套龍的瘴氣攻擊打中後會變成喪屍（不能用瘴氣無效抵擋）。

變成喪屍之後會自帶霸體和風壓無效（可理解為自帶不動衣裝），而且會自帶體力回復及酸液池無效效果（收刀時以及在瘴氣區中會提升回復量）；但代價是移動速度大幅下降、不能迴避（太刀的見切等迴避技能也無法使用）、不能使用道具（除了砥石等少數道具以外），以及一切原本的回復效果如回復藥、生命粉塵等均沒有效果。不過由於任務目標只是普通霧瘴屍套龍，難度並不高，有時變成喪屍自帶不動效果反而且更容易打。唯一要注意是屍套龍的人立原地嘔吐以及橫掃咀炮，因為變成喪屍後不會被吹飛，很容易連食2~3hit貓車，看到這些招式時就要盡快走避。

喪屍化可以用在任務中拾取的綠色藥草（不是普通的藥草）解除，綠色藥草更可以和一樣是在任務中拾取的紅色藥草調合成混合藥草（紅+綠），解除喪屍化同時附帶秘藥效果。如果玩家有帶1LV植物學，可以一次拾到兩個藥草，等如多了兩粒秘藥。

綠色藥草

帶1LV植物學便可獲得雙倍紅色藥草，亦即雙倍秘藥，雖然沒什麼必要就是了

雖然喪屍化後移速會減慢，但如果使用自帶移速效果或拔刀後速度仍然不慢的武器如雙刀鬼人化、長槍的衝刺、蟲棍的白精華以及大鎚等，便可以正常機動力移動。但若是比較依賴迴避的武器如大劍（真蓄後無法用迴避取消硬直）等就會比較吃力了。

通關任務掉落特殊報酬S.T.A.R.S.徽章，可用來製作Leon及Claire的全套防具、三個武器飾物以及兩款家具，全部造完共需要17個徽章，每場最少掉落3個，運氣不好全保底的話就需要打6場了。

安定保底

全套防具分別是Leon和Claire的造型，穿上後就直接變成他們的樣子（大概下次就會推出外觀裝備了吧）。套裝技能是喪屍化‧瘴氣無效以及挑戰者極意，兩套都自帶挑戰者LV2，Leon則另有攻擊和弱點特效，而Claire則是迴避性能和耐力急速回復。性能來說當然比不上現時銀火龍後期防具，但如果是剛開始ICEBORNE不久的獵人，這兩套防具會是相當實用，完全可以實戰。

+ 10 + 9 + 8

另外值得一提是兩套防具的技能都是Neta原作：身為人類的Leon和Claire經常都要挑戰遠比人類強大的各種突變體，「挑戰者」就是這個意思了。另外Leon套裝的散彈強化相信大家都明白是怎麼來的吧。另外值得一提是兩套防具的染色範圍都很大，可以襯出很多有趣的配色。

+ 2

新裝飾品有拉昆市警察、Umbrella公司圖案以及豆腐生還者。其中豆腐生還者飾品是自帶語音的，裝備時以及在狩獵中也會不時發出語音，非常有趣。

還有就是去和管家貓對話可以獲得兩個新動作，分別是喪屍化和喪屍攻擊（就是Biohazard中一般喪屍的擒抱攻擊），相當有趣，在集會所和朋友一起玩吧。

今次合作雖然有喪屍化是頗有趣，但沒有做成像巫師3合作般有專屬任務和系統個人認為是有點可惜，只好期待接下來的地平線合作吧。