【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 個體值（6V）確認方法

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】有玩開Pokemon都會知道什麼是「個體值」，然而寵物的個體值一開始時在遊戲中是無法查看的，以下介紹查看方法。

為剛接觸寶可夢的玩家簡單說明一下什麼是種族值和個體值：種族值代表該種寶可夢的能力，例如HP多寡、攻擊高低等；不同種族的寶可夢之所以能力高低不同，有些攻擊力較高，有些防禦力比較好，就是因為種族值不一樣。

一般來說種族值越高，代表該寶可夢越強，圖為背背龍（拉普拉斯）的種族值，圖片來自神奇寶貝百科網站。

而個體值則代表一隻寶可夢的能力優劣，可理解同一種寶可夢之間的個體差異，有些能力比較好有些就比較差。個體值的數值為0到31，但在遊戲中並不會看到實體數值，而是以文字評價顯示，如果是最高31會顯示為「太完美了！」，也就是一般玩家常說的「V」；所謂「6V」就是HP、攻擊、防禦、特攻、特防及速度6個能力的評價都是「太完美了！」，亦即該寶可夢有着同族中最出色的數值。

想要確認寶可夢的個體值，首先玩家需要完成一周目主線，然後去位於宮門市的對戰塔（打完二周目也會有開放提示）參加挑戰，反覆進行對戰獲得勝利升至「精靈球級」（贏5場），便能解鎖寶可夢盒子的鑑定功能，以後就可以在盒子中查看精靈的個體值了（必須要在盒子界面才能查看）。

值得一提是Let's Go!版的比卡超和伊貝都是6V的，可以用來生蛋。

爆機流程攻略可到下文觀看：

對戰塔的規則是由同行寶可夢中選3隻寶可夢出戰（也可租用NPC的隊伍），戰鬥中等級會自動調節成50，可以使用極巨化，但是擊倒對方寶可夢時己方不能更換寶可夢。最重要是對戰塔中的戰鬥不會獲得經驗值，所以不要和NPC客氣了，什麼蒼響、無極汰拿都拿出來用吧。在升級前最後一戰會遇上丹帝的挑戰，當然用無極汰那和蒼響可以輕鬆打倒他。

+ 9 + 8 + 7

以上就是確認寶可夢個體值的方法，當然如果你是休閒型玩家，只是單機捉捉寵求開心，那就不用太理會個體值，隨便捉的寵隨便練都可以應付單機內容了。