【Pokemon 寶可夢劍/盾】攻略 全招式學習器入手方法（50~99）

【Pokemon 寶可夢 劍盾 攻略】招式學習器可以讓寶可夢學習更多不同招式，令對戰更具戰略性，以下整理劍盾所有招式學習器的位置及入手方法。

今集的招式學習器迎來不少變動，雖然一樣是100個，但就替換了不少招式，一些經常使用的招式如十萬伏特、沖浪等則變成了只能使用一次的「招式記錄」，招式記錄的入手方法將另文整理。

00~49號招式學習器入手方法請見下文：

50 種子機關槍 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

51 冰錐 戰競鎮溫泉旁邊拾取

52 彈跳 宮門市對戰塔商店販售

53 泥巴射擊 第二礦山的水池後面拾取，需要水上單車

54 岩石爆擊 進入伽勒爾礦山之後從另一個洞口出來可以發現

55 鹽水 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

56 急速折返 迷光森林內拾取

57 以牙還牙 木蘭博士家後方有條小路，盡頭處拾取

58 惡意追擊 7號道路蘭歌的營地旁邊

59 投擲 宮門市戰鬥塔商店販售

60 力量互換 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

61 防守互換 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

62 速度互換 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

63 吸取拳 宮門競技場外的寶可夢中心友好商店販售

64 雪崩 9號道路取得水上單車後，回到前面橋的旁邊穿過水道拾取

65 暗影爪 曠野地帶逆鱗湖裡拾取（需要水上單車）

66 雷電牙 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

67 冰凍牙 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

68 火焰牙 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

69 精神利刃 穿過在木蘭博士家旁邊的湖上小路拾取（需要水上單車）

70 戲法空間 宮門市對戰塔商店販售

71 奇妙空間 宮門市對戰塔商店販售

72 魔法空間 宮門市對戰塔商店販售

73 十字毒刃 曠野地帶 沙塵窪地處拾取（需要水上單車）

74 毒液衝擊 溯傳鎮左側盡頭小路爬樓梯上屋頂拾取

75 下盤踢 曠野地帶 橋間空地的草叢旁

76 輪唱 機擎市上層的寶可夢中心友好商店販售

77 禍不單行 完成溯傳鎮（格鬥）道館後在舞姿鎮民居中NPC贈送（劍版）或幽靈道館戰勝利後獲得（盾版）

78 雜技 穿上火之套裝後和舞姿鎮想成為寶可夢的NPC對話後獲贈。注意火之套裝不是指競技場賣的套裝，而是拳關市時裝店賣的衣服運動外套及運動褲，拿學習器只需要外套和褲子。

79 報仇 完成水道館後劇情獲得

80 伏特替換 在洛托姆自行車越野賽中單次獲得超過20000分後獲得

81 重踏 曠野地帶 巨人凳岩拾取

82 電網 水舟鎮燈塔旁邊小路拾取

83 貝殼刃 宮門市對戰塔商店販售

84 掃尾拍打 曠野地帶 煦麗草原最南邊的樹幹後面拾取，火車站出去轉左不遠處

85 大聲咆哮 完成尖釘鎮惡烏道館後獲得

86 潛靈奇襲 微寐森林拾取

87 吸取之吻 完成舞姿鎮妖精道館後獲得

88 青草場地 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

89 薄霧場地 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

90 電氣場地 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

91 精神場地 拳關市東側寶可夢中心友好商店販售

92 魔法火焰 宮門市戰鬥塔商店販售

93 怪異電波 洛茲大樓外招牌後面

94 點到為止 機擎市上層的寶可夢中心友好商店販售

95 空氣斬 曠野地帶 牙牙湖之眼拾取

96 修長之角 8號道路拾取

97 狂舞揮打 草路鎮道館旁邊拾取，在寶可夢中心右邊有一條小路下去

98 跺腳 10路道路越過山頂後，右方有一條隱藏小路，盡頭處拾取

99 廣域破壞 通過拳關市龍系道館後獲得