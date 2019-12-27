【新櫻花大戰．攻略流程及最佳對答】第6話 隨星而逝（約會攻略）

【新櫻花大戰．攻略（第6話 隨星而逝）】終於戰勝了倫敦華擊團後，而且就算舞台崩壞，亦決定於聖誕節當日戶外進行表演，而且櫻更是首次擔任女主角...接下來第6話「隨星而逝」的故事攻略流程。再為各位提供主角的對話最佳選擇，盡量提高各女主角好感度來戰鬥。

暫時取得片刻和平的帝劇，接下來迎接聖誕戶外演出，而且由櫻主演經典劇目「奇跡之鐘」更加令人注目。除了劇場演出外，華擊團大戰與柏林華擊團決賽亦是焦點所在。不過同時安娜史塔西亞決定要離開花組，去其他地方繼續發展...今回繼續為大家帶來「第5話 櫻歸故里」的基本流程以及最住對答。

新櫻花大戰最佳對答流程：第6話 隨星而逝

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新櫻花大戰第6話 隨星而逝：五位女主角約會對答

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新櫻花大戰攻略流程：第6話 隨星而逝

1. 慶祝戰勝倫敦華擊團的同時，決定在平安夜劇目「奇跡之鐘」由櫻作主角

2. 在劇場中與花組眾人發生事件（如炸彈事件及薊大浴場事件等）

3. 於1F休息室拾到一本庫拉麗絲創作筆記後，前往2F資料室之中與庫拉麗絲發生事件

4. 完成花組事件後，最後回去支配人室（經理室）之後，便可以外出繼續與其他角色發生事件

5. 如前往神龍軒幫助小龍落單、銀座大街與艾麗絲一起宣讀事件等

6. 最後回去劇場前的平台上，變身成劇象君，看到櫻對主滇的不安

7. 回到帝劇中與其他花組成員談話過後，便完成這一段故事

8. 第二章節可以找5位花組女主角約會，玩家可以隨意找好感度高的女角們於翌日約會散心

9. 當然大家都可以與5位女角約會（可取得5張相片），但如果翌日忘記赴約，便會大幅減少她的好感度，要注意（約會最佳選項可參考下圖）

10. 最後最高好感度的女主角會夜晚邀請神山一同前往乘座摩天輪

11. 完成約會事件後，花組眾人亦成功於聖誕夜演出後，又發生浴場事件，立刻化身成劇象君來迴避發生「最壞的事」

12. 安娜史塔西亞發生叛變事件，她不單槍擊了令士，而且更偷取了櫻的劍

13. 花組眾人決定追擊安娜史塔西亞而放棄前往華擊團大戰會場

14. 在追逐過程中，不單要對付一堆嘍囉，而且更要小心安娜史塔西亞的遠距離狙擊

15. 追蹤至最後，發現原來所有事情都是由「夜叉」所策劃

16. 與夜叉的「傀儡機兵 神滅」戰鬥，戰法與之前的boss戰差不多，都是多利用閃避反擊來戰鬥。不過因為夜叉攻擊範圍十分大，因此閃避時要多留意