【新櫻花大戰．攻略流程及最佳對答】第7話 花之命運

【新櫻花大戰．攻略（第7話 花之命運）】幻庵葬徹打算利用由櫻手上奪得「帝鍵」，將封印於幻都的降魔皇復活...為了再次將幻都封印，現在只餘下犧牲「天宮櫻」的性命嗎？接下來準備接下來第7話「花之命運」的故事攻略流程。再為各主角的對話最佳選擇，盡量提高各女主角好感度來戰鬥。

幻庵葬徹奪得了櫻手上的「帝鍵」後，已經著手準備將10年前被前華擊團封印於幻都的降魔皇解封，再次降臨在帝都之中。就在此時櫻的父親突然出現，更道出可以再製造一把「帝鍵」而令幻庵手上的帝鍵失效。不過就要利用「天宮家的女子」的性命才可以製造，上一把帝劍亦是利用了櫻的母親才成功打造，今次或需要櫻成就大義犧牲...今回繼續為大家帶來第7話「花之命運」的基本流程以及最住對答。

夜叉真身原來只是以真宮寺櫻頭髮作觸媒的化身（遊戲截圖）

新櫻花大戰最佳對答流程：第7話 花之命運

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新櫻花大戰攻略流程：第7話 花之命運

1. 回到了帝劇中的花組神山，仍然十分擔心堇的安危，而被夜叉所傷的安娜史塔西亞仍在昏迷中

2. 先在劇場中與女角交流

3. 不久安娜史塔西亞醒過來時而立刻回去機甲倉

4. 回去指揮室中，幸好堇安全回歸，更向神山道出幻庵葬徹的陰謀

5. 櫻的父親天宮鐵幹突然出現，更道出他可以再打造多一把「帝鍵」，而令幻庵葬徹手上的帝劍失效

6. 不過需要「天宮家」的女子性命來打造帝鍵，而櫻的母親就是想當年為了封印降魔皇而犧牲了

7. 櫻雖然想為了大義而決定自我犧牲，可是神山及花組眾人阻止，更決心與幻庵葬徹戰鬥，奪回帝劍

8. 為了接近幻庵葬徹，先要進入變成魔幻空間的三笠紀念公園

9. 安娜史塔西亞醒過來，決心與神山二人進入三笠紀念公園一同戰鬥

10. 戰至三笠紀念公園內部最深處，又會再遇到朧(傀儡機兵・荒吐)，今次的戰鬥與之前相若，都是不斷R1閃避，攻擊機械手真身（利用安娜史塔西亞攻擊），等待本體掉下來時再以必殺技強攻

11. 將朧擊敗後，先回去空中戰艦稍作補給休息，神山與眾女主角對話，掃除她們心中的不安

12. 前往大浴場時，今次又再次發生浴場事件

13. 決定那一位是「副隊長」（最後會是該角色的ending）

14. 前往戰場戰鬥，途中會遇到被操控的柏林華擊團眾人

15. 與柏林華擊團直接戰鬥，同樣以之前的策略，多利用R1閃避後追擊。因為2機都會不斷用槍掃射，因此只要不斷連按便可以很易閃到

16. 與柏林華擊團戰鬥完結後，繼續再走至最入，與夜叉的傀儡騎兵 神滅戰鬥

17. 戰法同樣是利用閃避反擊，不過一開始最好立刻使用初穗的必殺技及合體技

18. 神滅會在80％及60％HP時進入event（會硬停了必殺技），因此看準時機才可使出

19. 當神滅HP低於60％時，便會由櫻代替初穗戰鬥