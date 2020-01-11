Left 4 Dead二戰版 《Zombie Army 4：Dead War》4人戰狂屍希特拉

【Zombie Army 4：Dead War PS4 / Xbox】仍懷念《Left 4 Dead》4人共同大戰喪屍的玩法嗎？將於2月推出的 PS4、Xbox One版本《Zombie Army 4：Dead War》（殭屍部隊：死亡戰爭 4）的4人殲滅喪屍應該能滿足未有《L4D3》的時候！

二戰版L4D

《Zombie Army 4：Dead War》早前推出過PC版，曾開發《Sniper Elite》（狙擊之神）系列的Rebellion作品，將Left 4 Dead 以4人合作逃生的玩法放於1940年二戰時期舞台，德國統帥希特拉將喪屍群帶回戰場，4人小隊延續Zombie Army 三部曲，手執二戰時代武器，殲滅更兇猛喪屍外更要救出歐洲盟軍的同伴，展開大冒險。

喪屍化希特拉回歸，成為《Zombie Army 4：Dead War》故事來源 【GSE】

FPS遊戲《Zombie Army 4：Dead War》由Rebellion中製作《Sniper Elite 4》團隊製作，故事延續三部曲中第三集的故事，喪屍化希特拉雖被殲滅但在新故事中意外復活，並一手帶領更兇殘的喪屍部隊回歸歐洲戰場，4人小隊面對海量喪屍，帶著可加裝電擊部件的二戰時代槍械，阻止希特拉將喪屍軍團擴散至意大利及南歐地區計畫！

《Zombie Army 4：Dead War》中，4人合作固然是最吸引玩家組隊挑戰部分，當中Rebellion加入新的合作模式技能設定，包括可以代替隊友承受傷害、製作專屬防守陣地炮塔，在槍械改裝部分可將火焰、閃電和神聖精華升級槍械，當中有更多新元素，以下以圖片說明。【點圖放大】

重裝甲菁英喪屍、新加入影子惡魔將會是《Zombie Army 4：Dead War》中最難應付的喪屍。 【GSE】

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PS4 / Xbox One 《Zombie Army 4：Dead War》預定2020年2月4日推出，售價約HK$298，PS4版另設典藏版（約HK$788）。