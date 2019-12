PS4、Steam、Xbox One遊戲年尾聖誕大減價全平台一覽　GTA V半價

【PS4、Steam、Xbox One遊戲優惠一覽】正所謂「其實宅宅一個更開心」年尾聖誕除夕假期當然要在家打機才是真正「男人的浪漫」,而各廠商也明白此道理,在這個普天同慶的日子推出大量優惠,幾個遊戲平台均大減價益街坊,大部分特價都由聖誕做到過年,機迷們不能錯過!就算「現充」機友這幾天沒時間玩,也可以買定農曆新年玩餐飽!

PlayStation Store(PS Store)低見3折

SONY的PlayStation Store在聖誕前已開始減價,多款遊戲勁減60%即4折,而某些更達3折,而大部分優惠均做到1月5日。最令人意外是推出不久的小島秀夫大作《DEATH STRANDING》都有減價,實在抵玩!至於今天在網上成為話題的《GTA V》更減到半價!以下就列舉一些精選心作品供大家參考。

PlayStation Store有些小遊戲更減至1折!

Steam新舊作無定向激減

除了家用機,PC電腦遊戲平台Steam也正在冬日大特價中,而減價的折扣非常「隨意」,很多都不是齊頭數但減幅非常厲害!當中一些舊遊戲更低至80元以下,如《Overcooked 2》HK$65.4、《Age of Empires: Definitive Edition》HK$29.75、《Left 4 Dead 2》HK$10.4等,當然也有較新遊戲如《隻狼》、《JUMP FORCE》、《NBA2K 20》等都有減價。

Steam的冬季特賣幾乎什麼遊戲都優惠!

$10任玩3個月Xbox過百款遊戲

作為另一大遊戲平台微軟同樣在年尾推出「Xbox One聖誕狂歡派對優惠」,不止購買Xbox One X或Xbox One S主機連遊戲套裝可以享受優惠,最重要是新登記玩家能以「$10獲得3個月Xbox Game Pass Ultimate會籍」,可在Xbox及PC暢玩逾100款精選遊戲兼享Xbox金會員資格,包括於PC平台新加入的《Halo The Master Chief Collection》的《Halo Reach》重製版、經典戰略遊戲《Age of Empires II: Definitive Edition》、RPG大作《The Outer Worlds》; 而家用機方面,亦即將加入多款人氣作品,包括《Overcooked 2》、最新足球遊戲《PES 2020》及《Tom Clancy's The Division》,配合現有遊戲《World War Z》、著名動作遊戲《Devil May Cry 5》、創意遊戲《Minecraft》等均可任玩,實在很吸引!

