【MHW ICEBORNE攻略】萬福之宴 快刷SP券、裝飾品及旗袍外觀裝備

【MHW ICEBORNE 攻略】在冥赤龍開放之外ICEBORNE還迎來最新的季節活動「萬福之宴」，今次活動除了可製作各種新外觀裝備外更重要是可以快刷裝飾品（珠），以下說明方法。

要效率快刷，首先需要用萬福票來製作全套「風火輪」，共需要5張萬福票。萬福票每日登入即可獲得一張，另外在每日更新的發布獎金共可獲得4張萬福票，也就是說只要勤力點的話一天之內就可以製作好全套防具了。

+ 4 + 3 + 2

雖然防具本身技能麻麻，但重要的是其套裝技能「萬福的恩惠」，能提升萬福票SP的掉落率；如果不用這個套裝技的話基本上無法獲得萬幅票SP，所以在刷票之前還是老老實實造一套吧，解獎金也不是太麻煩。

活動期間獎金每日更新，不是太難解。

快刷萬福票SP方法

造好全套風火輪防具後便可以開始刷券，推薦的任務有兩個，一個是「捉到胖衣企鵝！」（捉企鵝），另一個是「抓住銀猴！」（捉馬騮），熟手之後在不消1分鐘便可完成任務。

捉企鵝：

在12區營地出發，往後走到沉船處，剛好會有8隻企鵝。但是玩家一發射捕捉網後企鵝就會逃走，較好的方法是站在船上對準企鵝的逃走路線（船上往船頭的樓梯）捕捉。不過就算預好了位置還是有不少機會讓一兩隻企鵝逃掉（畢竟捕捉網有硬直），這時可飛去7區營地，在營地中的洞跳下去進入冰窟，就有另一批企鵝供捕捉。快手的話50秒便可完成任務了。

捉馬騮：

在5區營地出發，穿上刺客衣裝，跑去2區溫泉，快到溫泉時換隱身衣裝，捉住準備離開溫泉的銀猴；之後其他銀猴也會往這個位置位置逃跑，一網打盡就剛好捉夠6隻。

如果不穿刺客衣裝就會很大機會來不及捉第一隻自然離開溫泉的銀猴，有較大機會捉不齊6隻；這時可飛去17區（以物易物處可以直接在生態地圖飛過去），然後游出去外面溫泉捉銀猴。

感覺上捉企鵝任務給的裝飾品和SP券都較多，不過捉馬騮任務也有個好處是有機會遇到足金鳩猴，啊不對，是金色的溫泉靈猴，但筆者自己刷了十多場暫時還未見到，祝大家好運了。

整外觀裝備、飾物、鍊金

萬福票SP可用來製作旗袍外觀裝備，合共需要5張；另外也可製作一系列的武器飾品，一共七款每款兩張票，亦即合共要14張，想全收集的獵人就要加把勁刷了。

+ 4 + 3 + 2

此外萬福票SP亦可以用來交鍊金用的票券：在萬福之宴期間能夠以鍊金術交換或在蒸汽機處獲得特別的票券，這些票券可以直接在鍊金婆婆處換成裝飾品（不需額外素材或調查點數）。票券分鋼之鍊金券、銀之鍊金券和金之鍊金券三種，而金券更是必得Rare11或以上的裝飾品。以10張萬福票SP可換到3張銀券或1張金券，但是10換1始終感覺不太划算；要不要刷、換銀券還是金券較好就大家自行決定吧。

而蒸汽機的回報則較好，大概玩到一次壓力全滿可獲得10張鋼票、2~3張銀票和1張金票，之前存下很多燃料的話不妨在今次活動中用掉。

最後是貓貓裝備，只需要普通的萬福票便可製作，不論雪人還是舞獅都十分可愛。