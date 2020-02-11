【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】主城巴爾鐸克全隱藏地區一覽

【PS4 伊蘇IX 怪人之夜 攻略】知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過，以下送上一些收集向內容，方便想打白金的朋友，以下為主城巴爾鐸克的全隱藏地區一覽。

這些隱藏地區並不影響劇情，裡面基本上也只得寶箱，少部份有怪物和採集點；除非想打白金或是有收集癖，否則不特意尋找這些隱藏地區也沒什麼大問題（當然玩慣Dark Souls的筆者是一定要敲過每一面牆每一塊地磚才會舒服）。這些隱藏地區大都需要隨主線章節解鎖異能後才能進入，可等到第六或第七章才一口氣回收。

鬧區 瀑布後的廢棄存藏庫在遊戲很早期就能進入，只需要在旁邊二連跳進去，不需其他異能

鬧區 被封鎖的道路第五章得到異能女武神鐵錘後打鬧區東南角的破牆壁進入

貧民區 隱密儲傭品庫第四章得到異能第三隻眼後啟動隱藏開關進入

中央區 秘密藥品庫第四章得到異能第三隻眼後啟動隱藏開關進入

正門大街 水路的密室第六章等到潛地異能後才能進入

工匠區 被遺忘的軍械庫第六章等到潛地異能後才能進入

文化保護區 虛無的典禮器具室第六章等到潛地異能後才能進入

+ 3 + 2

農耕區 井底橫洞第三章支線任務「急病的原因」開啟

監獄外圍區 前往秘寶的通道第八章的支線任務「魅惑的秘寶探索」開啟