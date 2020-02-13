【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】全食譜入手方法一覽

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【PS4 伊蘇IX 怪人之夜 攻略】知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過，繼續送上一些收集向內容方便想打白金的朋友，以下為全食譜入手方法一覽。

大部份料理都可以直接在商店購買，只是價格高昂；入手食譜之後就可以在據點中以食材製作，食材主要由寶箱拾取或從商店購買，就算全部食材都用買的也會比直接購入成品料理便宜一半以上，加上早期錢又缺，料理還是盡量製作不要買較好。

中後期會有強力的料理出現，最「屈機」的是糖漬蘋果和後期的蘋果批，效果是短時間內SP消耗變為0，配合一些動作快可連打的技能如人偶的人偶號令等，就算是Inferno難度也可無腦碾壓大部份Boss和強敵。

另外玩家可到主城大教堂處找修女捐贈料理（定番收集元素），每款料理只需捐一次，捐贈6、12、13款時分別可獲得獎勵。

各食譜入手方法：

食譜・烤馬鈴薯第三章和貧民區的布諾雅（餐廳老闆）對話

食譜・濃湯第五章和監獄外圍區的作業員維薩姆對話

食譜・肉捲第五章和中央區的培里對話

食譜・焗烤第六章和娛樂區的積絲嘉對話

食譜・烤菜第七章和貴族區的諾亞家的帕魯梅對話

食譜・拼盤最終章和正門大街的珍妮特對話

食譜・糖漬蘋果收集40片碧藍花瓣的報酬（和中央區的瑪格麗得對話交換）

食譜・蘋果派收集110片碧藍花瓣的報酬（和中央區的瑪格麗得對話交換）

食譜・海鮮魚湯第四章的支線任務「重現失落的菜式」獲得

食譜・薄餅米利安努平原的寶箱拾取 在墓穴入口附近

食譜・蛋派席艾爾峽谷小徑的寶箱拾取

食譜・沙冰給莫爾比昂餵食道具後獲得

莫爾比昂在第六章集合所有怪人後去鬧區市集旁的碼頭，發動第三隻眼調查水面後會加入據點，加入後可和他以金錢購買素材，十分方便。

+2

最後是如果錯過了經對話獲得的食譜，之後可以在黑市商人處買回來。

PS4 伊蘇IX 怪人之夜 攻略 新手上路心得 實用小技巧介紹
【鬼滅之刃】超萌禰豆子！手繪妹妹刷牙連環畫　可愛到心動
The Witcher 獵魔士 官方認可銀劍神還原 波蘭鑄劍師：訂單爆多！
《初音未來Project DIVA MEGA39's》即將發售　服裝髮型道具任砌
【路飛出場】合味道 x ONE PIECE廣告最終回　高中海賊王頂上戰爭
【口罩防疫】10大戴口罩最有型動漫角色　變態超人笠底褲都計?
Sony MW-ZX500 Walkman 回歸Android平台 高清串流細節分明
【鬼滅】網民遇細路練水之呼吸　回憶那些年扮過的動漫經典動作
《猛禽暴隊：解瘋小丑女》極速影評：比看《自殺特攻》更浪費時間
我的英雄學院反派名字涉嫌辱華？「丸太」令中韓網民眾杯葛
《Death Stranding》山姆黏土人連高質BB　特別版咁多貨箱疊到傻
【GBFVS】碧藍幻想Versus攻略　對戰/RPG模式快速上手10大心得
【人中之龍7】攻略　花牌、株牌簡單上手打高級賺分心得
中國擬禁玩「有結婚元素」遊戲 小朋友不能再《牧場物語》結婚？
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。