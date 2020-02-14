【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】全地圖全地區寶箱位置一覽

【PS4 伊蘇IX 怪人之夜 攻略】知名動作RPG遊戲系列伊蘇系列最新作《伊蘇IX -怪人之夜-》中文版已經推出，作為由第一集玩到第八集的系列Fans當然不會錯過，以下送上一些收集向內容方便想打白金的朋友，本文整理全地圖寶箱位置。

遊戲中共有2百多個寶箱，全部取得才能獲得獎杯「寶藏獵人」（財宝ハンター），因此想打白金就要乖乖開齊所有寶箱。注意一點是地圖探索範圍和寶箱標示範圍並不相同，就算已探索全部地圖，如果離寶箱不夠近的話也是不會標記在地圖上。幸好地圖會標明每個地區的寶箱總數和已開啟的數目，漏了也知道要去哪找。

另外值得一提是只需要本篇寶箱全取即可獲得獎杯，逃獄篇的寶箱並不計算：筆者的情況是逃獄篇中少拿了一個寶箱但在最終決戰前也拿到了獎杯。（不過還是盡可能地在逃獄篇中拿齊了寶箱和探索了地圖）

打開區域地圖（下箭咀）後請善用R3標記高低差功能，對找寶箱幫助很大。

以下按冒險日記中探索率頁面的地區次序排列；如果有未能進入的地區請打主線及儲NOX開啟副地區。（按圖放大）

主城巴爾鐸克的寶箱位置請見另文：

【PS4伊蘇IX 怪人之夜 攻略】主城巴爾鐸克全寶箱位置一覽

平野地區（埃斯塔特街道、靈峰艾爾‧鐸拉、米利安努平原、泣骸丘陵、席艾爾峽谷小徑、禁忌森林）：

+ 6 + 5 + 4

地下城（慰藉的地下道、大下水道、壕溝遺跡、隱密之道、嚎叫的橫洞、艾凡‧瑪哈陵墓、採石場遺跡、監獄‧鍊金研究設施）：

+ 11 + 10 + 9

古巴爾鐸克要塞各地區（上層、深處、愚者牢城、大罪牢城、傀儡牢城、中樞）：

+ 5 + 4 + 3

主城各隱藏地區

+ 5 + 4 + 3

順便提提一兩個特別容易漏掉的寶箱：

嚎叫的橫洞剛進去不久左手邊，可以用滑翔飛過對面懸崖然後爬坡上去，崖頂有個寶箱：

另一個是礦山舊坑道（熔岩地帶），一樣是飛過對面懸崖再爬牆上去：