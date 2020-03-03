日本 Bauhutte 推 Gaming Bed 宅宅豪華電競床 度身訂造售價親民

遊戲動漫
撰文：
最後更新日期：

【Bauhutte Gaming Bed 大坂設計電競床】作為宅宅，打機後呼呼大睡、睡醒起身打機是基本，為照顧一眾宅民，日本有家具設計公司推出電競套餐，其中一款宅宅夢寐以求的GamingBed宅宅豪華電競床，售價相對坊間家具點來說絕對親民！

Bauhutte 是一家來自大坂的家具設計公司，亦有生產為宅宅而設的多功能電腦檯、電競椅等家具裝備， 而日前Bauhutte推出了 「10萬日圓預算 12款最強遊戲桌設定」（予算10万円 ゲーミングデスクの最強レイアウト12選），以約 HK$7,100 組合多種打機、電競「套餐」，可以舒適地廢寢忘餐打機，以下的套餐組合價錢大多以10萬日圓為主、有升降功能的電腦檯及電競用遊戲椅。

+12
+11
+10

Bauhutte在電競套餐最後的一張Gaming Bed電競床，融合能放置雙LED螢幕辦公桌及臥床二合一，包括桌左邊可放兩杯飲品的杯架，高架床頭架並裝上手機平板支架玩手遊或看動漫、部屋專用8cm軟顫作枕頭、流動零食車更可以隨時汽水薯片拿到手，真正做到全天候宅人！而這組合的真正售價亦算親民，套餐包括書桌、升降床頭板、桌底床、活動架及杯架，售價由63,750至126,300日圓（約HK$4,526-8,937），當然未包括所有電競裝備 / 遊戲主機及零食吧。

+2

資料來源：Bauhutte

《英雄聯盟LoL》玩家票選最討厭英雄排名　仇恨愈深代表的是…？
日本LOL美少女學界冠軍大友美有．網民：美少女gamer令人凍末條
【上手玩】Samsung Odyssey 49 吋超寬電競曲芒　仲有240Hz更新率
Apple出電競Mac？傳推性能超高階主機！最快2020年夏季面世
Razer Blade 2019 版本網購激減、最平減＄3600 入手
日本森永推「電競版」代餐啫喱In Jelly 竟成職業選手搶購目標
街霸名人Fuudo、倉持由香 結婚！10年電競愛情長跑結束【多圖】
《爐石》blitzchung獲邀加入知名戰隊　聲明指人格誠信同等重要
Logitech G Pro X 電競鍵盤試玩：三軸任換、迷你消音
Logitech G604 電競滑鼠上手玩：入門版雙無線連接、更新韌體硬改
SteelSeries Sensei Ten電競滑鼠評測：外型咁撲實、究竟好唔好用
ASUS ZenBook Pro Duo 報價評測：雙4K螢幕多工效能適合專業人士
Lenovo LEGION Y7000 SE評測：低調高效全能機　高性價比電競筆電
Predator Thronos Air Acer電競王座推出簡化版 IFA 2019公開
SteelSeries 電競鍵盤 Apex Pro 開箱　OLED螢幕、自訂鍵程有驚喜
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。