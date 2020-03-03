日本 Bauhutte 推 Gaming Bed 宅宅豪華電競床 度身訂造售價親民

【Bauhutte Gaming Bed 大坂設計電競床】作為宅宅，打機後呼呼大睡、睡醒起身打機是基本，為照顧一眾宅民，日本有家具設計公司推出電競套餐，其中一款宅宅夢寐以求的GamingBed宅宅豪華電競床，售價相對坊間家具點來說絕對親民！

Bauhutte 是一家來自大坂的家具設計公司，亦有生產為宅宅而設的多功能電腦檯、電競椅等家具裝備， 而日前Bauhutte推出了 「10萬日圓預算 12款最強遊戲桌設定」（予算10万円 ゲーミングデスクの最強レイアウト12選），以約 HK$7,100 組合多種打機、電競「套餐」，可以舒適地廢寢忘餐打機，以下的套餐組合價錢大多以10萬日圓為主、有升降功能的電腦檯及電競用遊戲椅。

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Bauhutte在電競套餐最後的一張Gaming Bed電競床，融合能放置雙LED螢幕辦公桌及臥床二合一，包括桌左邊可放兩杯飲品的杯架，高架床頭架並裝上手機平板支架玩手遊或看動漫、部屋專用8cm軟顫作枕頭、流動零食車更可以隨時汽水薯片拿到手，真正做到全天候宅人！而這組合的真正售價亦算親民，套餐包括書桌、升降床頭板、桌底床、活動架及杯架，售價由63,750至126,300日圓（約HK$4,526-8,937），當然未包括所有電競裝備 / 遊戲主機及零食吧。

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資料來源：Bauhutte