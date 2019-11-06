街霸名人Fuudo、倉持由香 結婚！10年電競愛情長跑結束【多圖】

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【Fuudo 倉持由香 宣布結婚】電競界又添勵志故事！以《街頭霸王》享譽國際的日本職業電競選手 阿井慶太 （Fuudo）與寫真女星 倉持由香 日前突然宣布結婚，結束10年愛情長跑，原來二人由街霸開始結緣，倉持由香 更是經常Cosplay街霸角色並於IG發表，在共同興趣互相支持下能維持長久關係，修成正果並共同邁向人生另一階段。

著名街霸電競選手 Fuudo 與 寫真女星 倉持由香 拍拖10年，突然共同公開結婚相宣布結婚。【@TheFuudo Twitter圖片】

同日宣布喜訊

Fuudo 與 倉持由香 於11月5日分別於Twitter及倉持由香個人網誌上，同時分享二人結婚消息，Fuudo表示「Cygames Beast｜Razer 戰隊的結盟，42萬名Twitter追隨者（Fuudo個人Twitter）與倉持由香Instagram的28萬追隨者宣布，迎娶倉持由香小姐，很高興認識這個超越遊戲的人！」。

更多結婚相【點圖放大】

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《街霸IV》結緣

而倉持由香則較詳細地向支持者剖白10年拍拖至結婚，並說出感受：「我們透過《街頭霸王Ⅳ》互相認識，並經過10年約會，打機、支持Fuudo參加比賽，吃二人最喜歡的拉麵、和大家的朋友一起玩，我想像過，如果我能嫁給這個人，我將能夠在生活中每天開心地笑。儘管（電競選手）是一個不穩定的職業，但我想互相支持的同時亦能建立一個溫暖的家庭。」倉持亦表示，將來會繼續與Fuudo一起參於遊戲相關活動，將竭盡全力支持遊戲行業，包括Fuudo現職戰隊 Cygames Beast｜Razer及倉持由香的女子電競隊 G-STAR Gaming。

美臀職人

倉持由香為日本知名寫真女郎，平時更是一名宅女，自認識Fuudo後亦愛屋及烏，亦有Cosplay街霸角色，有共同喜好二人發展愛情更順利；回顧倉持由香在雜誌及個人Instagram中亦經常貼出性感自拍，在2016年的雜誌上更以「尻職人」自稱拍攝美臀寫真！婚後倉持由香會繼續電競發展，但寫真集則未有表示會如常拍攝，暫時宅宅們只能追隨倉持由香InstagramTwitter看寫真了！

倉持由香靚相回顧【點圖放大】

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