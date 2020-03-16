【仁王2】NIOH2 淺井長政BOSS攻略 弱點及招式解拆

《仁王2/Nioh 2》淺井長政是敏捷型的妖怪化Boss，太刀起手快而且有羽翼能空中攻擊。不過他的攻擊範圍小，攻擊力也比較低，只要解拆到其空中殺著便不難應付。

基本要點：

淺井長政的太刀攻擊出手快，但是擋格下來消耗的精力也不多。而且他極少會直接用擒拿技，絕大部份的招式都可以先擋格下來，甚至是近距離引誘他出招，擋到第三下便墊步迴避後反擊。留意特技反擊他大技時，硬直比一般Boss少，注意不要太貪刀。在受到連技時他會作出一下白光的架開，一看到只要翻滾開去便可。剩下來的關鍵只有追蹤羽毛矢的臨戰應對。

關鍵招式解說

龍騎跳

垂直大跳至跳中然後在主角位置降落的突擊，地面的衝擊波也會有判定，所以翻滾的時機也很苛刻。最安定便是索性擋下來，擋下後還可回禮一下強攻擊。

變化三段

近距離常用的普攻三段攻擊，斬兩下後便會隨機出招，分別會突刺、擒拿踢、散射黑羽或高速氣刃斬。基本上每一招都能用同樣時機的橫墊步來迴避。迴避後便是反擊的好時機，多引誘他出此招會更加輕鬆。另外也會有近距離的突刺三連，道理也是一樣。

迴轉三連斬

間中使用的招式，會小跳揮刀，之後隨機收刀或連接多兩下斬擊。同樣地等到他揮到第三下時墊步反擊便可。不知為何此招判定有點怪，常常斬到也沒有判定。

散射黑羽

水平飛出5枝黑羽箭，會在中距離直接使出，或者在普攻第三下，以及在空中落地後轉身使出。尤其是第三種，只要有提防地擋下便可。

高速氣刃斬

出手極快的中距離攻擊，一看到他想起手便要立即擋格，間中會在普攻第三下使出。

追蹤羽毛矢

在常闇化時生出另一羽翼，淺井長政便會飛上空中使出。擊出追蹤力極強的8枝羽毛，全部命中的傷害很高，加上淺井長政會另外行動，是務必要小心應付的招式。安定的可選擇橫向移動，然後在羽毛快要擊中時向橫翻滾。因為羽毛不會倒向的關係，也可以選擇直接向前翻滾推進，留意羽毛之間其實有空隙，向前翻滾到該空隙便可。

大技 - 水柱召喚

地面召出三條水柱的攻擊，有足夠的時間跑走避開，避開後要注意淺井長政的後繼行動。迅守護靈的話似乎是較難特技反擊的一招(筆者不懂)。

大技 - 蓄力突刺

間中使出的大技，簡單直接的太刀蓄力突刺，給他一個特技反擊便可，留意反擊後他的硬直也很少，不宜貪刀。此招起手時間會比常闇化的慢一點。

大技 - 光之翼

常闇狀態下的前衝大技，起手時間比一般的衝更快，看到他做出雙手垂下的動作便可特技反擊。同樣地反擊後他的硬直也很少，不宜貪刀。

空中鏟腳、大技 - 急降下

空中時的兩種招式，一招是近距離的白光防禦不能擒拿，一招是太刀突刺的急降下大技。兩種的迴避方式也類似，都可以在翻滾羽毛矢時順便避開。注意的是如他使用空中擒拿鏟腳，之後轉身便會必然出急降下，此時也可以特技反擊他。