PS5 確定兼容PS4遊戲 採用客製SSD硬碟 披露部份技術規格

【PS5 兼容 PlayStation 4 遊戲】大概是因應最近Microsoft公開了次世代Xbox的主機規格，Sony突然在香港時間3月19日凌晨12時展開網上影片公布，公開了PS5部份主機規格以及詳細解釋了新一次主機的架構和性能。

由於今次真的是講技術和架構為主的發布會，欠缺相關專業知識的筆者也是聽得一知半解，以下集錄一些個人認為玩家會比較關心的重點：

玩得番！確定將向下兼容PS4

最大重點訊息絕對是百份百確定PS5將向下兼容PS4，除了講者提到PS5的GPU設計在一開始就以對PS4兼容為前提開發外，更直接在解說SSD的部份中提到「可將PS4的外置硬碟接駁去PS5遊玩，亦可將PS4遊戲抄錄到PS5的SSD中遊玩」。（仍然不排除會像PS3一樣只得第一批主機有向下兼容、之後的都沒有的情況，但個人認為機會不大）

內置客製825GB高速SSD 咁少容量點夠?

PS5將會搭載客製825GB高速SSD（讀取速度每秒5.5GB），而且因為PS5架構的關係，實際遊戲的讀取、安裝和更新時間亦會大大提高，幾乎可以完全消去讀碟畫面（簡單例子是就算為PS4換了SSD，即使SSD的讀取速度是普通硬碟的二三十倍，實體遊戲讀取時間也只能快1倍左右而不會快了二三十倍）。

至於容量定為825GB除了架構原因外成本亦是因素，而此容量可能未能滿足部份玩家所需，因此PS5將容許玩家自行增添SSD。不過要全面發揮PS5的性能，玩家需要使用超高速SSD：目前的PCIe 3.0 SSD的速度是3.5GB每秒，不過之後使用PCIe 4.0的M2 SSD期望速度可達7.0GB每秒，就能全面發揮PS5的性能。

先唔講畫質 講聲效

還有是發布會最後提到Sony為PS5開發了全新的SPU及音效技術，期望在電視機、喇叭和耳機上做出像真度高的3D音效。技術方面的東西不提了（我也看不懂），總之就是建立了專用技術，可帶出更深沉式的體驗。相信不少機迷都會認同音樂和音效對遊戲體驗的影響相當大（甚至不下於畫面），如果能做出比普通立體聲更好的3D音效，不論對遊戲開發者還是玩家來說都是一件好事。

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順便放上一張次世代Xbox和PS5主機的規格對比圖（網路圖片）

來源：https://www.resetera.com/threads/side-by-side-official-next-gen-flagship-specs-xbox-series-x-and-ps5-spec-sheets.175808/

並沒有機身設計、跟機推出TITLE等注目賣點，對一般玩家的吸引力欠奉…最後，更未有進一步提及PS5的定價及發售日。