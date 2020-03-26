生化危機3 重製版DEMO出現「不能說的數字」？觸動中國玩家玻璃心

Resident Evil 3 Remake／BioHazard RE：３（生化危機3／惡靈古堡3 重製版）DEMO 上周（19 日）已在各平台推出，玩過《RE：2》的玩家對這一集的畫面都沒有挑剔（畢竟用同一個 engine）。不過，在 Steam 上卻看到很多負評出現，而且並非針對遊戲性，而是皆因遊戲有出現的一組數字，而發起這一系列負評的主要是中國玩家。

《Resident Evil 3》DEMO 唯一密碼都出事

《Resident Evil 3》DEMO 的內容不算長，約 5 分鐘就能簡單過關，試玩中有很多內容也不影響通關，例如能否解鎖散彈槍﹑閱讀文件，以及今次的主角－保險箱。DEMO 的其中一個房間中，有一個裝有手格紅外線瞄準器的保險箱，玩家要在文件中洞悉密碼應在那麼找到。當玩家走到藥房時，會看到一張海報，當中寫有一組電話號碼，有三個數字被紅筆圈出，分別是「9」﹑「1」﹑「8」，而三個數字順序就是保險箱號碼。

保險箱密碼提示的海報，用紅筆圈上密碼「918」（遊戲截圖）

中國玩家對數字極敏感

對於一般玩家來說，這一組數字是什麼應該沒有太大想法或問題，但對於敏感的中國玩家來說，這原來是不能接受的存在。其中一個中國玩家在 Steam 留言指：「日本的公司產品中赤裸裸出現 918，對不起，我接受不了，我給差評」，而他們聯想到的應該是「九一八事變」（抗日戰爭的其中一起事件）。當有一個留言提出「918」作為密碼時，就成功號召出一大群中國玩家負評，更要求把密碼修改。

（Steam 社群截圖）

數字不能存在？

對於這類玻璃碎滿地的情況其實不會陌生，如《還願》的符咒和《我的英雄學院》的「志賀丸太」等，而今次《Resident Evil 3》DEMO 數字密碼，是不是反應太大呢？中國歷史源遠流長，特別是近代多用日期作為事件的統稱，難道只要和中國歷史有關的數字都不能使用嗎？或應要求遊戲公司參考全球各國的歷史，再避開所有相關的數字嗎？在這些負評中，也有部分理性的中國玩家批評太過玻璃心和牽強。放大下圖看玩家的評論：

+ 6 + 5 + 4

《Resident Evil 3》中國將在禁售？

《Resident Evil 2》推出時，被中國國家文化部以遊戲「有害國家安全」及「血腥暴力」等原因，定為「違法」遊戲，不許在國內販賣。但有趣的是有賣家用暗語﹑暗號來販賣該遊戲，以避開國內的嚴格規管。來到《Resident Evil 3》，遊戲會因為這一組數字，面對同一命運嗎？