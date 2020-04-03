Resident Evil RE3生化危機攻略｜Jill地下實驗室流程

【生化危機3 攻略】機迷們熱切期待的BioHazard RE3（Resident Evil 3）/ 生化危機重製版終於推出，宅民黨當然會為大家做詳盡攻略，以下為遊戲終盤地下實驗室流程及關鍵道具位置。

在臨時病房醒來後可以一開始就開鎖前往地下實驗室，但是強烈建議先去醫院取麥林手槍（閃電之鷹），用來打Boss。麥林手槍的取得方法請見另文：

Resident Evil RE3生化危機攻略｜麥林（閃電之鷹）及配件入手法

到達地下實驗室後要收集3個保險絲，位置如下：

建議先準備好火炎彈和爆炸彈（手榴彈也可，如果還有剩）再出發。第2個保險絲要升起升降台後才能走過去，會有一群喪屍和一隻Gamma獵人。第3個保險絲則在回到安全房的路旁開門爬樓梯下去，有一隻Beta獵人在等你。收齊3個保險絲回去升降機，地上3隻觸手喪屍會站起來，用爆炸彈炸飛牠們然後快快手手裝好保險絲上升降機走人。

接下來到達實驗室深處，要製作疫苗，需要病原和佐劑。先去取得USB手指，打開鎖住的門，到1號實驗室取得培養基樣本。取得培養基樣本後外面就會有一群白色喪屍湧出，這些喪屍接近無限HP，打倒了也會再站起來，不用花時間在牠們身上一個爆炸彈吹飛牠們再快跑過去。然後去孵化實驗室取佐劑，取得佐劑後回頭就要打3隻Beta獵人，硫酸彈+散彈/爆炸彈解決。

+ 6 + 5 + 4

越過以上難關後，回到疫苗製作機生成疫苗後就準備2連Boss戰了，記得要先將病原和佐劑組合後才可在疫苗設施使用。Boss戰後過完劇情就爆機，祝大家早日通關！至於Boss打法請見另文攻略。