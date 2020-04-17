FF7R／FINAL FANTASY VII REMAKE 攻略｜快刷AP方法

萬眾期待的FINAL FANTASY VII REMAKE FF7R 最終幻想7重製版終於推出，相信很多玩家都想打到白金獎杯，而想挑戰Hard的話練好魔晶石會令戰鬥輕鬆不少，以下為快刷AP方法。

強烈建議一定要先爆機後再去刷AP，因為爆機後就會自動有3倍AP，換言爆機之前刷AP只有1/3效率，極不化算。然後玩家需要強化至可裝6顆魔石的武器（正常爆機前就會有了）以及3個幾何護符（可裝4粒魔石，在後期商店就可買到）。

然後就可以開始大刷特刷，建議位置是16章一開始的神羅大廈地底停車場，一開始沿路前進然後跳過動畫、打倒停車場內的所有敵人（最後一波是3隻盾兵+2隻Solider+狗狗）後就再次選擇第16章再刷（打倒敵人獲得的經驗和AP會保留，不需要打到章節尾，可反覆刷）。難度方面由於不同難度所獲AP相同，所以刷AP只需要選Easy難度即可。這樣刷一轉大概4分鐘，可獲接近300AP，配合AP提升的話更可將其中一顆魔石獲得的AP倍增至近600。要升滿一顆提昇HP需要10000萬AP，就算是由0開始，刷30次左右就可收工。

另一個刷法同樣是16章，不過需要一路前進到63樓員工休息層，然後在這裡的戰鬥模擬器不停反覆刷「三人組隊VS緊急狀態」。快的話一場可以2分鐘完結（不計load機和敵人登場時間，實際刷一轉也需要3~4分鐘），可獲160AP左右。手動刷的話刷停車場比較快，但戰鬥模擬器的好處是可以掛機等電腦自動打，差不多時間再按幾次三角形再進入戰鬥就行了（但掛機的話就可能需要8~10分鐘才完成一場）。另外由關卡開始打到去休息層也需要20~25分鐘左右，如果想在這裡刷的話最好一口氣多刷一些AP，不然下次再來又重新跑過前面路段。

至於要刷什麼珠就看個人需要，個人建議最好刷8顆（至少6顆）提昇HP、數顆提昇MP（視乎你用多少魔法）以及3~4顆復活。另外祈禱、魔幻、幸運、吸收MP、招式高手等也是實用魔石，有時間的話都刷起來吧。