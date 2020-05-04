FGO 5周年登報紙企劃展開　第1彈11張靚圖Wallpaper供下載

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日版Fate/Grand Order剛剛舉行2000萬下載活動送自選5星Servant，另一邊便率先開始了5周年企劃，令一眾在日的Master(御主)爭相搶報紙，為的便是各Servant(從者)的跨版廣告：

（ⒸTYPE-MOON / FGO PROJECT）

FGO 5th Anniversary “under the same sky“ 5周年企劃展開，於5月4日在關東地區各社的報紙刊登跨版廣告，而且每地區不同。例如東京都的東京新聞是刊登Saber、静岡県的静岡新聞是刊登阿榮(葛飾北斎)等，以實境加上不同畫師的繪畫，美觀之餘甚有記念價值。對於無法去日本搶購的我們來說，FGO 5周年官網都有提供到這11張靚圖，喜歡的話下載來做Wallpaper亦可。

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無字版：

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今次的企劃其實只是「under the same sky」的第一彈，預定5月25日會在東海北陸地區舉行第二彈登報，包括新潟県、愛知県等。到時又會有新的靚圖觀看了，未有「本命」Servant出現的也不需太擔心。FGO的周年活動其實是8月才舉行，今年提早3個月便舉行前哨活動，企劃似乎有相當份量。

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