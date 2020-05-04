MHW ICEBORNE攻略 歷戰王溟波龍防具觸角Gamma系列性能評測

Monster Hunter World Iceborne剛迎來了一次免費更新，是次推出的新魔物有Master級絢輝龍（舊稱爛輝龍）和歷戰王溟波龍，以下為歷戰王溟波龍裝備性能評測。

歷戰王溟波龍打法請見另文：

MHW ICEBORNE攻略 歷戰王溟波龍攻略：還是徹甲榴彈可靠！

歷戰王溟波龍防具「觸角Gamma」系列性能：

歷戰王溟波龍沒有新素材掉落，完成任務後可獲得不定數量的溟波龍票，用以製作新的Gamma系列防具（其實就和上位歷戰王一樣啦）。

+ 2

技能等級超高 但依然十分難用

單看技能等級的話，歷戰王溟波龍防具是現時最高，例如頭有耐力急速回復3、整備1和2/4洞各一，合計技能等級達13；但另一方面它給的技能十分難用，例如身體的迴避性能4大概只有迴避流銃槍使用，但這樣附帶的2級水屬性攻擊強化又浪費了。

另外有點失望的是套裝技能沒有改動/動化仍然是屬性加速，這個套裝技能實在偏弱，和其他增強屬性攻擊的套裝技如銀火龍的真屬性會心或冥赤龍的冥赤龍的封印相比要弱得多。不過現在有了自帶屬性會心的Master級絢輝龍帝王武器，用來配屬性加速也許會有不錯的效果，雖然火力肯定比不上冥赤龍套裝，但好處是不用扣血。

不過始終技能等級高洞數又好，散件大概在不少配置中可使用，例如頭的耐回和手的跑者給雙劍使用應該很不錯；加上屬性加速對主打屬的雙劍/片手劍是不無小補，如果以冥赤龍雙劍洗出了銀火龍/冰咒龍的套裝技的話，更可配出屬性加速+真屬性會心/寒氣鍊成的豪華技能。腳的體術4+雷屬性攻擊強化2大概是雷屬弓的新標配，弓不用再帶體術護石了。腰的迴避距離UP3和回復速度2給銃槍/長槍使用應該也很適合。

新外觀裝備同步登場

除了觸角γ防具外，溟波龍票也可用來製作兩套新的外觀裝備「機械系列」和「黑帶系列」，以及兩個耳環外觀裝備。其中機械系列造型不錯夠盞鬼，但可惜的是染色部位是底層而非外部的裝甲。

機械系列：

黑帶系列：

耳環：