MHW ICEBORNE攻略 歷戰王溟波龍攻略：還是徹甲榴彈可靠！

Monster Hunter World Iceborne剛迎來了一次免費更新，是次推出的新魔物有Master級絢輝龍（舊稱爛輝龍）和歷戰王溟波龍，以下為歷戰王溟波龍攻略。

歷戰王溟波龍也是沒有前置任務或劇情，直接去活動任務承接「溟呼遠響」即可。

又一條垃圾龍 單機體驗極差

歷戰王冥波龍大概是本作目前為止攻擊頻度最高的魔物，牠不會疲勞，攻勢也幾乎不會停止，出完一招又一招；而且牠雖然體型大但是動作很快，很難鎖頭。幸好牠的攻擊力不是很高，除了大絕外沒有一擊殺的招式，近戰滿防之下大部份攻擊都只打4成至1半血左右。但如果是Gunner就危險得多，如果水抗低就算200血也有機會被水炮一擊貓車，十分建議帶耐水裝衣（因為相比牠的水炮，雷擊要易避多了）。中了水炮或是水上的雷電會附加十分麻煩的濕水狀態，近戰可以配一個死裡逃生或配上水抗20，不然就帶打消果實。

招式方面歷戰王冥波龍和普通版差不多，但是招式的判定次數明顯增多，防禦時會受到多次傷害，水炮會食2下甚至3下，雷擊更會連擋3~4下，注意沒有足夠耐力會爆擋，如果會用盾建議最少都帶防禦性能3。下面就是筆者銃槍帶了防禦性能3擋大絕，被扣了差不多150血。

歷戰王溟波龍的肉質很麻煩，身上帶電時除了頭和前腳外的部位都需要破肉質才能打出橙字，翼更會彈箭（遠攻傷害變0）；更麻煩的是牠發怒時防禦力會提升（一般魔物都是發怒時會受到更多傷害，而溟波龍則相反），加上牠動作快又常使用縮地，速度快但射程短的武器如片手、雙劍等很難追打有效部位；範圍大但動作慢的武器如大劍等則很易被滑水或雷擊打斷攻擊或是出手時劈中無效部位，輸出環境極不友好。

肉質差也算了，最麻煩的是這條龍很難用飛翔爪，歷戰王溟波龍沒有硬直這個概念，就算你等牠出完一招才用飛翔爪，也一樣是一夾頭就頭鎚，一上翼就拍翼，就算一夾上去就狂按O或R2也必定來不及會被摔下去，Capcom似乎覺得這種自動反擊AI就等如難度和好玩...要成功用飛翔爪控場，一是靠不動/轉身裝衣，一是在其噴水炮期間瞄準頭部夾過去；而要破肉質基本上只能先讓牠大硬直或用轉身裝衣硬打。

沒破肉質加溟波龍發怒時，真蓄打頭連400傷害都沒有，這是畢業26級冥赤龍大劍。

簡單總結：肉質麻煩又難破、出手機會又少、然後終於找到機會出手了又因為牠移動快很易打空／被反擊。是很難打，要打也是打得過，但是一點都不好玩，近戰單機的遊戲體驗就像屎一樣，完全是精神污染，Capcom最近真的是迫害單機獵人成癮了...強烈建議大家拿徹甲榴彈出來（當然連機沒有需要4徹甲，可以換兩個近戰或者再加個奶媽），打夠票就收隊，不要再理這條垃圾龍了。不過這條龍就算和朋友打/救難訊號也很不容易（當然比單人好），主要是街場不少人都不會/來不及躲大絕，要有3貓的心理準備。最好貓飯食報酬金或生命保險。

徹甲現在都是兩種標配，一是冥赤水輕弩一是鬼神雷炮（激昂金獅重弩），都是打徹3走射（冥赤水輕弩可以在魔物倒地時順便打徹2速射，節省徹3的彈藥），技能離不開炮術5、裝填擴充、真利刃（或者帶利刃項鍊就不用穿迅龍防具）和無傷、攻擊或挑戰者等加面板攻擊技能。冥赤水輕弩記得配件要選2反動2迴填才能走射徹3（不需要彈丸重化）。個人會比較建議用輕弩，因為擋溟波龍的攻擊頗為危險（有機會爆擋）。如果對技術有自信，也可以用弓鎖頭打，但當然不是那麼容易...

如果真的很想用近戰打，榴彈瓶盾斧、銃槍等無視肉質的武器會較順手，而長槍的防禦性能有助貼身鎖頭攻擊，而且飛翔爪反擊對破肉質很有幫助（一般情況用飛翔爪根本上不到去），少數真的用長槍比較好打魔物。另外除了大絕反不到之外，溟波龍大部份招式都容易見切，太刀也許是個不錯的選擇。

需要注意的招式

水炮

有兩種，一種是橫掃另一種是S型左右掃射，威力非常高，Gunner就算200血也有機會被滿血蒸發。橫掃的可以用極限Timing向相反方向碌過去迴避，S型的盡量往左右或是前走（因為射角高，有時站近頭的位置反而不會被打到）。

縮地術

高速移動到另一個位置，移動期間全身有攻擊判定會造成小量傷害（主要是打斷玩家的動作），通常都是移至玩家背後再配合頭鎚或水炮combo，視角沒跟上就很容易中招。主要是煩，因為歷戰王溟波龍使出這招的頻率極高，差不多每隔十多秒就會用一次，有時更會連用兩三次，令玩家很難追打有效/破了肉質的部位，而高速移動再加上牠龐大的雙翼拍來拍去和自帶RGB效果，打得久了讓人有頭暈眼花的感覺（也可能是筆者老了）。

雷遁·裂天雷蛇（大絕）

動作和之前一樣，都是先吐出水再跳上半空撞地放出大範圍雷擊。威力超絕提升，被直擊必定貓車，擋（不需要防強）但沒防性會扣150~180血，有防性5也會扣一半血左右。收刀飛撲保平安最實際，但注意大絕有多段判定，太早飛撲會在起身時被電到。

+ 2

歷戰王溟波龍裝備性能和評測請見另文