【動物森友會／動物之森】攻略　藍玫瑰25%高機率種植新方法解說

《集合啦！動物森友會》Switch動物之森最難種出的夢幻之花，便是藍色玫瑰莫屬，對比起金玫瑰難上數十倍。以往就算是攻略本所說，能種出的機率也只是1.5%左右，但透過基因解密及配種安排，我們便可令藍色玫瑰的種出機率提升至25%， 以下就同大家詳細解說：

以下會先進行一些基因解說，有助清楚了解到遊戲種花的機制及舊方法的問題點。如果只想知道種藍玫瑰的方法不想理解太多，可直接跳至文末的「新方法高機率種出藍色玫瑰」那段觀看。

種花遺傳因子1學 由淺入深完全解說

《動森》的花朵配種非常複雜，因為它其實運用了遺傳學的孟德爾定律。每朵花內裡都包含了3至4組2進制數字，每一組以00/01/11分成3類（沒有10）。例如遊戲內的白色玫瑰種子是「00-00-01-00」，紅色玫瑰種子是「11-00-00-01」，花朵是由這些基因數字，參照基因圖表來決定本身的顏色。當中只有玫瑰是4組數字，一共有82種基因排序，而其他花就只有3組數字28種基因。

花的遺傳基因決定了顏色，肉眼不會看到

基因圖表

而每次進行配種，當中每一組的0與1就會依孟德爾定律來出產有機率性的後代。4組2進制的數字各自計算，而定律就是：

00配00：必然是00

11配11：必然是11

00配11：必然是01

00配01：50%是00，50%是01

01配11：50%是01，50%是11

01配01：50%是01，25%是00，25%是11

就上面的定律來舉個例子，白色玫瑰種子與紅色玫瑰種子配種的話：

00-00-01-00（白色種子）配 11-00-00-01（紅色種子）

就會出現四種機率

01-00-00-00（紅，25%）

01-00-00-01（粉紅，25%）

01-00-01-00（紅，25%）

01-00-01-01（粉紅，25%）

雖然表面上就是50%出現紅色，50%出現粉紅色。但是要注意就算是同色，它們的基因已經有可能不同，無法用肉眼來分辨。因為藍色玫瑰只有一組獨一無二的基因，所以這就是舊方法配種機率低、或用了壞的基因導致永遠無法種到的最難之處。

題外話，透過對遊戲的拆包，海外玩家亦有一套比較易理解的標記，就是以RR-YY-WW-SS來代表0與1。因為4組數字都是分別代表了花朵的基底顏色：紅(Red)/黃(Yellow)/白(White)/深淺度(Shade)。例如大階的RR代表了11、細階的Rr代表了01(只寫作Rr不會寫作rR)，、rr代表00。當中因為白色屬於隱性顏色，就特別地採用了相反的顯示，即00代表WW、11代表ww。不過為免太混亂，在此篇筆者還是使用0與1來說明。

種藍色玫瑰舊方法的問題：

我們的目標藍色玫瑰是獨一無二的「11-11-11-00」，即「RRYYwwss」。以往種藍色玫瑰的舊方法是這樣的，相信很多人都記得：我們用白白種出紫、用紅黃種出橙，再用紫橙種出所謂的「特殊紅」，而兩棵「特殊紅」就有機會種出藍色玫瑰。

用回基因解拆來看：

新方法高機率種出藍色玫瑰

如何透過基因配種，以較高的機率及更加確切的方法來到達這組數字，避免因無法目視辨認而種錯等問題，就成為了「遺傳基因學」玩家們的思考要點。執筆時此方法其實已進展到version 2，由初版的9個步驟縮減至6步，可以說是執筆時最確實又有效率的方案。

注意：因今集的花朵有自我繁殖機制，理想種植是分一Pair Pair獨立進行，一旦出現非目標花便要立即挖走，避免做成混亂。

Step1. 一次過進行3類大批種植，分別是：

白色種子 配 黃色種子＞白1（50%，00-01-01-00）

白色種子 配 白色種子＞紫1（25%，00-00-11-00）

紅色種子 配 黃色種子＞橙1（50%，01-01-00-00）

Step2. 紫1配白1＞紫2（50%，00-01-11-00）

這裡是關鍵的Tricky位，因會出現兩種不同基因的紫色，只有一種是「好」的可以後代種出藍。我們可以另開一處地方來進行驗證，把紫色花與黃色種子配種，如果配種出現黃色花，便是「好」的目標紫2。此外，配出來的黃色花（這裡稱黃1，00-11-01-00）也可以利用來加速過程。

Step3. 紫2配紫2＞白2（25%，00-11-11-00）黃1配黃1＞白2（25%，00-11-11-00）

這種基因的白色花在之後非常有用，所以種多一點也可

Step4. 橙1配白2＞橙2（25%，01-11-01-00）

在這裡如果用橙2配橙2已可種出藍色玫瑰，不過機率只有6.25%，可增加步驟提升更高機率

Step5.橙2配白2＞紅1（25%，01-11-11-00）

Step6.紅1配紅1＞藍（25%，11-11-11-00）

到了這步便可以有25%高機率配出藍色玫瑰

日本玩家的不驗證新方案：

因為只要配得到目標的基因「11-11-11-00」，條條大路都可通羅馬。有日本玩家亦思考出別的種植路線，採用了7步7個花畑的種植法來完成。優點是此流程是「初心向」，不走驗證紫2的路線。理論上比較簡單，不過在過程中，也導致花畑5的變數極多。幾個步驟流程的種出目標只有12.5%，比上面的機率小一點，需要擴大花畑才可以增加機率。

歐洲人的4步成仙新方法：

如果自命是運氣很好的歐洲人，也有新方法可以避開傳統的「壞」特殊紅，用不會走錯的方式來種出藍色玫瑰。不過這種方法在最後那步，也只是有1.56%機率，真的是歐洲人適用。因為步驟較少，有空時準備一處空地碰碰運氣亦可。（這裡的紅1不是上文的紅1）

Step1. 白色種子 配 白色種子 ＞紫1（25%，00-00-11-00）

Step2. 紅色種子 配 紫1 ＞紅1（50%，01-00-01-00）

Step3. 黃色種子 配 紅1 ＞紅2（25%，01-01-01-00）

Step4. 紅2配紅2 ＞ 藍 （1.56%，11-11-11-00）

參考來源：ACNH Flower Genetics GuideACNH/ACNL Flower Genes小森雨太@comori_uta