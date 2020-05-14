PS5 實機遊戲畫面公開！Unreal Engine 5 加持　畫面大幅度提升

PS5 和 Xbox Series X 的「戰爭」，在主機發售前已經開打。越接近年尾主機推出的日子，遊戲的消息也排山倒海出現。昨日（5 月 13 日），Epic Games 公開了 PS5 使用新代 Unreal Engine 5 的實機遊戲畫面，玩家終於都可以看到次世代主機的遊戲畫面，能達到多強的地方，而相信大家看完 Unreal Engine 5 的技術和 PS5 機能的能力後，又要說一句：PS5 又贏一仗。

Unreal Engine 5

Epic Games 旗下強大的遊戲引擎 Unreal Engine（UE），一直是主流遊戲常用的引擎之一，如《龍珠Z：卡卡洛特》﹑《Final Fantasy VII 重製版》﹑《勇者鬥惡龍XI 尋覓逝去的時光》﹑《Dead by Daylight》和《Fortnite》等，都是使用 UE 4 製作。藉著 PS5 將在今年推出，主機硬件全面提升，為向遊戲開發者提供更合時而的遊戲引擎，Epic Games 也公布 Unreal Engine 5，並直接用 PS5 實機展示遊戲畫面，解釋 UE5 的技術，同時玩家也能從中看到 PS5 的性能。

（Epic Games 圖片）

（Epic Games 圖片）

如電影的遊戲畫面

PS4 有一些遊戲的畫面已令玩家相當震撼（如《Ｇod of Ｗar》)，在 PS5 強大性能和 UE5 的新技術配合下，PS5 遊戲的畫面質素將再提升。UE 5 主要有兩個新的技術，「Nanite（虛擬幾何體）」用數十億個三角形構成超細膩的物件材質和紋理，遊戲畫面展示了岩洞的環境，岩石質感會根據不同位置和形態產生出微妙的分別，令整個環境更立體和有層次，甚至是細微的碎石也將在 PS5 畫面中輕易展示出來。Epic Games 指出「Nanite」將更有效運算多邊形，以及提供高達 8K 的細節解析度，看來玩家要擔心的不是 PS5 是否合乎期望，而是家中的螢幕能否發揮主機最大的機能。

即時處理光線效果（Epic Games 圖片）

另一個新技術「Lumen」，加強全景和全動態光線的追蹤，遊戲畫面展示了陽光映入山洞的效果，隨光源位置﹑環境，即時處理光線的效果。遊戲開發者能利用新的 UE5 節省更多畫面基本操控的時間，不用再加入光線追蹤程式，而玩家亦將能享受到角色和環境更真實的互動。

玩家應該越來越期待 PS5 的首發陣容（Epic Games 圖片）

媲美電影級的畫面（Epic Games 圖片）

PS5 最強硬件：SSD？

Epic Games CEO Tim Sweeney 在外媒的訪問中表示，UE5 能在 PS5 畫面中達到這個效果，SSD 的升級是時重要的一環。由於新技術要用上極大量的多邊形圖像和記憶體，而角色在環境中移動時，每一幀的畫面又會載入數量龐大的多邊形，如果沒有 SSD 的話，是不可能實現如此細緻和流暢的畫面。

資料來源：Epic Games