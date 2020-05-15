《動物之森》連動手機版《口袋營地》　免費拎10款活動物品教學

《動物之森》最近沒有大更新，在等待 6 月新活動推出前，不妨下載《動物之森：口袋營地》在手機玩，更可以把 Switch 和手機版的 Nintendo 帳號連攜，免費取得 10 款活動傢俱和服飾。就算本身沒有遊玩《動物之森：口袋營地》，只想下載來解鎖活動物品，整個話程也只需約 10 分鐘，想收集《動物之森》所有物品的玩家，絕不能錯過。

《動物之森：口袋營地》（Animal Crossing: Pocket Camp）

首先大家要在手機中下載日版／美版的《動物之森：口袋營地》，iOS 可以更改 App Store 地區，Android 則可在官網點連結下載。同時，大家也要先把 Nintendo 帳號轉到日本／美國地區，以便之後的連動步驟。

↓↓↓連動手機版《口袋營地》免費拎活動物品步驟↓↓↓

+ 11 + 10 + 9

完成新手教學

做完以上兩個步驟後，可以進入《動物之森：口袋營地》，並完成新手教學。連同遊戲下載和更新時間，大約只要 5 分鐘即可。手機版的遊戲畫面雖比不上 Switch，但遊玩內容的基礎相似，如果你沒帶 Switch 出街的話，手機版絕對是「頂癮」的作品。

當玩家完成新手教學後，就可以連動手機版和 Switch 的 Nintendo 帳戶，再進入「My Nintendo」兌換活動物品。把 16 位數字的序號輸入到 Switch 的 eShop 內，即能在遊戲解鎖活動物品。

兌換成功後，可在「狸端機」的「Nook 購物」買到活動物品（遊戲截圖）

↓↓↓《口袋營地》連動活動禮物↓↓↓

+ 6 + 5 + 4

這次的手機版和 Switch 版《動物之森》聯乘，共有 10 款不同的傢俱和服飾，玩家需要到「狸端機」中購買，當中的「OK遊戲機」和「OK 車業招牌」都極具特色，很值得成為玩家島上其中一個展示出來的物品。

（遊戲截圖）

資料來源：Nintendo