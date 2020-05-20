中國MMO遊戲《逆水寒》抄襲《動物之森》？中國網民都負評

遊戲動漫
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內地著名MMORPG網路遊戲《逆水寒》更新推出新玩法，其機制明顯借鑑了近期熱爆人氣Switch遊戲《動物之森》（Animal Crossing / 動物森友會）的玩法，連中國網民、玩家都看不過眼負評連連。

《逆水寒》是2018由網易出品的武俠MMORPG遊戲，這遊戲一推出時引起一陣熱話，並不是因為遊戲多好玩，而是因為其驚人的經濟系統和商城模式，簡單地說就是什麼都要收錢。有興趣了解的話可看以下內地網民撰寫的文章（注意簡體字）：

《逆水寒》，一個用錢呼吸的江湖？

《逆水寒》遊戲畫面：

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雖然此遊戲首發相當災難性，不過隨著團隊努力逐步改善遊戲內容，過去一年《逆水寒》在內地玩家之間的評價回升不少。只是到最近《逆水寒》公布遊戲中的「海島莊園」系統將會加入兩個新玩法，明顯借鑑了《動物之森》（集合啦！動物森友會）中的「大頭菜」以及「種花」的兩種玩法：

《逆水寒》官方網頁截圖

《動森》中玩家同樣在週日開始買大頭菜，然後在一星期的時間內售出大頭菜（到星期六就會腐爛），而若想到他人的島上進行大頭菜買賣也有需要登島密碼；《逆水寒》基本上完全照搬了這玩法，只是由大頭菜變成了碧玉瓜（西瓜）。

而同步更新的另一個「花卉培育」玩法也是高度借鑑了《動森》的種花系統：

《動物之森》異色花配種攻略！海外玩家整合最簡單易明方法

個人覺得有時玩法設計這回事很難說誰抄襲誰，像是你總不能說所有橫向平台遊戲都是「抄襲」惡魔城和洛克人吧！不過《逆水寒》今次整個系統和機制以至時間周期都照搬不誤，就實在有點哪個。此更新一公開就連內地網民、玩家都看不過眼，紛紛留言評擊/抽水，官方微博貼文下面都有大量留言（按圖放大）：

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雖然在內地再明顯的抄襲以至盜用原作素材的作品也是時有聽聞，不過一來《動森》是最近人氣最高的風頭躉遊戲，加上任天堂遊戲忠粉又多，引起較大反彈也是意料之內。只不知官方會否修改「海島莊園」的玩法又或添加更多新內容呢。

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