Twitch Prime免費送《拳皇2002》等20款SNK遊戲　賀NEOGEO 30週年

不經不覺，原來SNK開發的街機/家用平台「NEOGEO」已經面世30年，作為紀念SNK將和Twitch Prime合作，向會員提供20款免費遊戲，由5月27日起分批推出。
為紀念1990年推出的「NEOGEO」30週年，SNK將和Twitch Prime合作為其會員提供多款NEOGEO人氣遊戲，首波共7款作品將於5月27日開始免費下載，包括香港人上一代機迷集體回憶之一的《拳皇2002》。接下來在今個夏天還會陸續釋出共20款NEOGEO相關遊戲。
5月27日より、Twitch PrimeにてSNKの人気ゲーム7作品を期間限定で提供！— SNK JAPAN (@SNKPofficial_jp) May 25, 2020
NEOGEO誕生30周年記念！
Twitch PrimeにてNEOGEOの名作・傑作ゲームを無料配信！ #SNK #NEOGEO #TwitchPrimehttps://t.co/AbjQelxbkX pic.twitter.com/aUnyDoJLyI
SNK的舊遊戲以格鬥遊戲和射擊遊戲為主，今次送出的遊戲自然也不例外是格鬥遊戲了。不過要注意是今次免費遊戲是期間限定，而且目前只知開放日期未知期限為多久，為免錯過如果有Twitch Prime會員的話最好開放後盡快去下載吧。另外由於是和Twitch Prime合作，提供的遊戲自然亦是國際版界面為英文。
第一彈5月27日起限時免費的7款遊戲（按圖放大）：
《餓狼傳說 SPECIAL》（FATAL FURY SPECIAL）
《拳皇2000》（THE KING OF FIGHTERS 2000）
《拳皇2002》（THE KING OF FIGHTERS 2002）
《真侍魂 真侍魂 霸王丸地獄變》（SAMURAI SHODOWN II）
《龍虎之拳2》 （ART OF FIGHTING 2）
《BLAZING STAR》
《PULSTAR》