Twitch Prime免費送《拳皇2002》等20款SNK遊戲　賀NEOGEO 30週年

不經不覺，原來SNK開發的街機/家用平台「NEOGEO」已經面世30年，作為紀念SNK將和Twitch Prime合作，向會員提供20款免費遊戲，由5月27日起分批推出。

為紀念1990年推出的「NEOGEO」30週年，SNK將和Twitch Prime合作為其會員提供多款NEOGEO人氣遊戲，首波共7款作品將於5月27日開始免費下載，包括香港人上一代機迷集體回憶之一的《拳皇2002》。接下來在今個夏天還會陸續釋出共20款NEOGEO相關遊戲。

SNK的舊遊戲以格鬥遊戲和射擊遊戲為主，今次送出的遊戲自然也不例外是格鬥遊戲了。不過要注意是今次免費遊戲是期間限定，而且目前只知開放日期未知期限為多久，為免錯過如果有Twitch Prime會員的話最好開放後盡快去下載吧。另外由於是和Twitch Prime合作，提供的遊戲自然亦是國際版界面為英文。

第一彈5月27日起限時免費的7款遊戲（按圖放大）：

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