Xbox series X 誓再戰日本市場．微軟收購世嘉SEGA？6月4日開估

【微軟六月四日宣布收購SEGA?】PS5原定香港時間6月5日凌晨4時舉行發布會，已宣布因美國反警暴運動局勢而讓路暫緩：

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暫未知SEGA方面會否受影響，因為早有傳聞，老牌日本遊戲商世嘉將於六月四日將在同日發行的《FAMI通》發布驚動全球的革命性新消息，盛傳microsoft微軟將從日本彈珠機公司Sammy手上買斷SEGA，未來將被microsoft微軟收購，為Xbox Series X製作護航作品，並以SEGA日本人脈，重建Xbox在日本完全失敗的市場。

↓↓↓大量外媒報導SEGA被微軟收購的消息↓↓↓

《人中之龍》在Xbox Series 發布會上，佔份量頗重，一齊睇睇

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傳聞SEGA將於六月四日將在同日發行的《FAMI通》發布驚動全球的革命性新消息。

不過，這消息好可能是假的，微博知名遊戲情報KOL「篝火编辑部」在6月1日聲言，他們手上接收到最新一期《FAMI通》週刊，已經知道SEGA大消息內容，關於世嘉的消息真的會震驚世界！然而因為NDA保密協議，他們不能講更多，只強調跟微軟沒有關係。

(微博)

6月4日發售的《Weekly Fami通》，但看AMAZON上的封面，未有SEGA相關標題。

同日，有網民發現，SEGA在SNS上的將LOGO被轉為彩虹色，有人發現……好可能是跟他們的新金主有關？表示覺我是騰訊LOGO的顏色，難道60年老字號世嘉都快將臣服於China money之下？(但老實說，一個彩虹色、一個是三原色……不太像吧😅)

更可信的解釋，其實美國2020年6月1日至6月30日，是同志驕傲月 (pride month)，彩虹旗代表性取向性別反歧視，似乎SEGA fans暫時不用想太多。

nationaltoday.com

究竟SEGA想搞甚麼？星期四，期待世嘉新動向震驚世界！