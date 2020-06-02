PS5發布會延期舉行 美國反警暴示威非常時期 娛樂活動自粛

【PS5 6月5日網上發布會延期】PlayStation 在各官方社交平台上宣布，由於美國方面有大量民眾參與反警暴示威遊行，原定在香港時間6月5日凌晨4點舉行的PlayStation 5網上發布會將會延期。官方暫未定重新舉行日期，似乎需要視美國示威情況再作安排。

(PlayStation)

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PlayStation Facebook

PS表示明白全球玩家都非常之想見到PS5的新遊戲，但他們認為現時並不是慶祝的適當時機，他們決定先退後一步，讓其他更重要的議題發聲。

PlayStation早前其實已發表聲明，譴責針對黑人社群的有系統種類歧視、暴力，表示會繼續為富有同理心、包容的未來而作出努力，亦與黑人創作人、玩家、員工、家人、朋友站在同一陣線。

同樣是沒給看PS5發布會，早前中國網民就非常嬲，覺得中國平常花那麼多錢買PS商品，是否仍嫌花不夠多錢呢?

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筆者本來都擔心，美國網民也會投訴，但在PS facebook上，網民表示歡迎及欣賞及尊重，認同做法。聲明公開1小時內，己有7萬多人like、2萬多心心，不足3千嬲。(當然，兩批聲音針對的問題並不一樣，相信當國內機迷知道PS5發布會延期背後原因，也會表示讚同的。)

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事出突然，香港區PlayStationHK FB就未更正消息。

PlayStationHK facebook

真機要遲一點才看到，不緊要，來看其他PS5消息！

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