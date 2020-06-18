The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全保險箱(夾萬)密碼一覽／上

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS4大作《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，以下為遊戲全保險箱（夾萬）位置及密碼一覽。（劇透注意）

遊戲中整個流程各處都佈置有保險箱（夾萬），裡面會有彈藥、維他命丸、物資以至訓練手冊和武器，打開這些夾萬會對遊戲進程大有幫助。而打開夾萬當然需要密碼，密碼基本上都會寫在同一區的遺留物（信件）上，基本上不會找不到密碼；反而比較大機會的是因為一些夾萬會收在隱藏房間內，如果探索時不夠小心可能會直接漏掉整個房間從而開不到夾萬。

傑克森市（全1個）：在章節「巡邏」中，進入超市的胞子地帶不久處，由於在必經之路上基本上不會漏掉，密碼是201307。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 5 + 4 + 3

西雅圖第一日（全4個）：

第一個是章節「市區」（自由探索環節）的銀行金庫，亦即取得泵動式散彈槍處。密碼是602306，保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 艾莉泵動式散彈槍入手方法

+ 17 + 16 + 15

第二個保險箱亦是章節「市區」（自由探索環節）中在法院內，打完第一批感染者後下樓梯來到一樓，打破玻璃進入隱藏房間開啟保險箱。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 5 + 4 + 3

第三個保險箱仍然在章節「市區」（自由探索環節）中，位於西門2（West Gate 2）處，就在完成法院由地下停車場出來後不遠處。密碼是0451，密碼提示就寫在保險箱旁邊牆上。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 4 + 3 + 2

西雅圖第一日最後一個保險箱在章節「國會山區」的地雷陣中，角落處有家商店可進入，在商店最裡面的房間中，密碼是550133。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 7 + 6 + 5

另外這個雖然不是保險箱但是密碼門，在西雅圖第一日的尾聲、逃避WLF士兵追殺，到地底打完兩隻跛行者後來到一條走廊，走廊其中一個房間有一處密碼門，密碼是1-5-2-4-3，密碼提示位置請按圖放大：

+ 7 + 6 + 5

西雅圖第二日（全3個）：

西雅圖第二日的第一個保險箱在章節「希爾奎斯特」中，解完斜坡+垃圾箱的puzzle後來到一個小區中（亦即取得精準訓練手冊及短槍套那區），夾萬就在此區的角落處有個倉庫裡面中，密碼是308265。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 16 + 15 + 14

第二保險箱在章節「賽拉菲特」中，一開始穿過天橋底後左手邊可以爬上貨車頂進入取得爆裂物訓練手冊的隱藏房間，在這位置還可往旁邊跳到另一個隱藏房間，夾萬就在該房間內，密碼是831008。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 12 + 11 + 10

西雅圖第二日最後一個保險箱在穿過滿是傷疤的公園後，來到一條要游水前進水沒街道，在此街道的超級市場內，密碼是385523。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 7 + 6 + 5

西雅圖第三日（共1個）：

此章節只得1個保險箱，在章節「淹水的都市」中，取得快艇後來到一個車庫（需要解謎打開鐵閘才能繼續前進），夾萬就在此區域中，密碼是。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 6 + 5 + 4

遊戲下半部的夾萬密碼請見：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全保險箱(夾萬)密碼一覽／下