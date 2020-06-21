The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全保險箱(夾萬)密碼一覽／下

【The Last of Us 2 最後生還者2 攻略】PS4大作《The Last of Us Part II》已經推出，宅民黨現製作一系列攻略，以下為遊戲全保險箱（夾萬）位置及密碼一覽。（劇透注意）

遊戲中整個流程各處都佈置有保險箱（夾萬），裡面會有彈藥、維他命丸、物資以至訓練手冊和武器，打開這些夾萬會對遊戲進程大有幫助。而打開夾萬當然需要密碼，密碼基本上都會寫在同一區的遺留物（信件）上，基本上不會找不到密碼；反而比較大機會的是因為一些夾萬會收在隱藏房間內，如果探索時不夠小心可能會直接漏掉整個房間從而開不到夾萬。

遊戲上半部的夾萬密碼請見：

The Last of Us 2 最後生還者2 攻略 全保險箱(夾萬)密碼一覽／上

西雅圖第一日（Side B）（共3個）：

此章節其有3個保險箱，第一個在章節「步行」中，一路前進直到解完謎題離開船廠，會來到一個有鐵皮屋的空地，夾萬就在這空地進入隱藏房間內，可取得狩獵手槍。密碼是173807，保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 8 + 7 + 6

第二個保險箱在章節「敵區」中，會經過一處有幾架中文招牌商店的小巷（亦即取雙管散彈槍處），密碼是689689。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 18 + 17 + 16

第三個保險箱在章節「海岸」的沉沒郵輪頂層，亦即取得兵工廠訓練手冊的位置，密碼是907701。保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 8 + 7 + 6

西雅圖第二日（Side B）（共2個）

此亦是遊戲最後兩個保險箱，第一個在章節「捷徑」中，關卡開始後一直前進會上到行車天橋，再在天橋跳回一個公寓，夾萬就在公寓內，是必經之路一般不會漏掉。密碼是302304，保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：

+ 9 + 8 + 7

最後一個保險箱在章節「下降」，在行完「天橋」之後艾比和列夫跌落到泳池，夾萬就在這個有泳池的健身室內。密碼是121879，保險箱位置及密碼提示位置請按圖放大：