BANDAI TAMASHII FEATURES 2020展品 真骨/幪面超人/龍珠 日系SHF

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BANDAI BANDAI TAMASHII FEATURES 2020 萬代玩具新品展覽，大show SHF 超合金魂 高達 幪面超人 龍珠 復仇者新作！原定7月4日至5日於秋葉原免費開放，受疫情影響改為主閉門網上展，改於網頁公開新作，並讓指定業界人士入落參觀，即睇網上大量玩具新作圖片。

TAMASHII FEATURES 2020 DC Marvel 星戰 美系SHF介紹：（點擊連結

幪面超人Kamen Rider 篇

《幪面超人 Zero One》的SHF figure反應比《時王》好得多，最新作連主角飛電或人的機械人可愛女秘書「Izu イズ」都決定要出可動figure了！

幪面超人 Zero One飛電或人的可愛女機械人秘書「Izu イズ」決定推出SHF（tamashii.jp圖片）

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龍珠超香港比日本更早開訂

《龍珠超》在拉丁美州和美國超有人氣，幾款SHF新製品，香港區會跟美國同步開訂。自己就最想要這一對改良版人造人17／18號，臉相身型都非常正。（連結

（香港bandai網店圖片）

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這款其實是不可動的SHF Zero系列，超級格古達型格雕像！（8250日圓／12月發售）

（Tamashii.jp圖片）

娜美星篇、龍珠超、少年版龍珠全部有新作！精英軍隊其他4個成員都會陸續商品化。

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圖片來源：Tamashii.jp/amiami

BANDAI TAMASHII FEATURES 2020展品 真骨/幪面超人/龍珠 日系SHF
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