PS5大家都知道會有向下兼容PS4能力，不過對於PS1至PS3的遊戲就從來沒有官方提及過。最近有日本網民就查看SIE的專利申請文件，抽出一些重點：

日本網民翻查SIE近期的專利權申請，發現不少情報。當中有張專利圖解就畫出PS1至PS3的主機以及線上遊戲，累積各平台的遊戲成為Cloud Gaming（雲端遊戲）的遊戲庫，非常龐大。在描述中更提及該主機的OS使用模擬機械來運行，換句話說有點像PS Classic的模擬器方式。

專利圖解，將PS1至PS3遊戲雲端化成遊戲庫 （SIE／JPO and INPIT）

其次還有一個Cloud Gaming遊戲庫的專利申請。圖解顯示玩家可以在畫面中選擇各種遊戲的Demo試玩版，選擇後系統會送上遊戲試玩序號，並可以立即在Cloud上遊玩。當試玩完結時亦可以直接購買完整版，立即追加至用戶帳號，一切都可以在雲端空間上瞬時執行。此外還有一張圖解表示，玩家能夠在雲端上即時共享其他玩家的遊玩狀況，以及提供一些遊戲內容的統計數據。

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SIE其實並不是第一次打造Cloud Gaming平台，數年前已推出PS NOW的雲端遊戲服務，以月費制運行至今。也是包含了不少舊世代像PS2、PS3的遊戲，但PS NOW本身有著地區限制，未有在港推行。是次的專利申請可能便是意欲追加更多舊平台的遊戲以及完善系統。不過畢竟只是專利申請，是否有計劃執行或者是否會在PS5平台實現，暫時也無法確定。

來源：J-PIATPAT 特許情報平台

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