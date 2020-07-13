《Assassin's Creed Valhalla》(刺客教條：維京紀元／英靈殿) 是上集《奧德賽》闊別兩年後的新作，今集舞台轉至西元873年玩維京人，題材相當吸引，那究竟好不好玩？以下同大家率先試試：

我們獲 Ubisoft 邀請可率先試玩此款《刺客教條:維京紀元》，不過要留意試玩版也是「Work in Progress」，可能有部份與正式推出時有異。筆者試玩的平台為PC英文版，正式版時預計也會有繁體中文。

維京戰士來到873年英格蘭

《刺客教條:維京紀元》玩家將扮演維京人，從挪威來到英格蘭地區展開冒險。同樣可選男性或女性，而且更可以隨時在選單轉換性別，有時遇上些戀愛對象也可以自由玩異性/同性戀。遊戲的畫面精細美麗，環境充滿層次感及細節，以Openworld遊戲來說是高品質(當然也因為是PC版)。從試玩版中地圖可看到，能玩到大半的英格蘭版圖非常龐大，未知正式版會否能夠玩回去主角的原居地挪威。（題外話，筆者的影片是由Ubisoft官方錄取提供的，不知為何畫面顏色變深色了，令人感到有點Witcher 3的風格，但筆者在遊玩時記得是沒那樣深色的。）

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+ 8 + 7 + 6

今集版圖是873年英格蘭 (遊戲截圖)

同上集一樣可以 hehe/sheshe，更可以任意轉性（遊戲截圖）

更豐富的 Openworld 及解謎元素

今集的 Openworld 元素更豐富，首先是有更多的環境事件。例如筆者隨意遊玩時就接到個捉貓的小任務，捉完後小貓竟跟上了我的船上。又有次去到教堂發現一堆屍體，原來有個變態修女一邊祈禱一邊殺人。又有次遇上一名尋求戰死的漁夫，與他大戰了好幾回合，好像每個地區都有更多事件可發掘。而且今集有更多的解謎元素，像一個任務中要進入一間鎖上的屋子，遊戲沒有給出提示，但原來是有兩種方式進入。你可以在屋外的井底找到鎖匙，或者在屋頂找到用木板封住的頂窗打破它來進入。

周圍騎馬遊歷也很寫意 (遊戲截圖)

版圖上有更多支線事件 (遊戲截圖)

廢除等級系統 遊玩更舒服

《刺客教條:維京紀元》今集廢除了等級系統，再不用像上集那樣特意去做任務來儲經驗值，然後可能做很多個任務才升一級。在試玩版中打完一個任務已可直接取得Skill Point，任意點能力值。因為能力值與技能整合在同一個Skill Tree，變相也令Skill Tree變得更大更複雜。但只要有目標的必殺技能想學，玩家大概可決定要怎樣走技能路線。

技能樹大改，Power 去到幾百可以預期會非常之大（遊戲截圖）

沒有了等級制另一個優點便是不用再看裝備等級，例如不會出現「15等裝不了17等裝備」的情況，打到傳說裝時再也不用憂愁裝不到。至於如何去界定角色前中後期的強弱，便是靠一個「Power」數值，即是點了Skill Point的總數。在地圖上也標明了各區域的建議Power，可知道哪些地區是適合後期再去攻略。

沒有了等級及限制，取得了裝備可即時使用

戰鬥多方面改良 更注重 Boss Fight

《刺客教條:維京紀元》的戰鬥承繼了上集《奧德賽》再進行改良，試玩版中看到幾個變更點：

-左手/右手可任意裝武器或盾 -加入了 Stamina 耐力計 -加入消耗性回復藥物 -可以強行打破敵人的盾 -Parry按鍵更容易，判定依舊寬鬆 -敵人沒了全身無敵技，紅光攻擊都可Parry -打Down敵人時可接踩技，更爽快 -了結時肢體會飛脫，更血腥

了結一刀直接斬首, 血腥度更高 (遊戲截圖)

基本上筆者覺得《奧德賽》的戰鬥已經不錯，對比起陳年《Witcher 3》動作性優秀很多，但是仍有著一種作業式的打法。例如敵人是盾兵便要用拆盾技能，或等Parry反擊；斬到一定程度敵人一定會紅光無敵技反擊，無法Parry要立即退後；回復總要靠一格回復技能等。而來到《刺客教條:維京紀元》便是大幅改善這種作業感，可以直接打爆盾、Parry可架開任何技、回復獨立成一個資源、打Down直接追加攻擊等。整體的戰鬥更加流暢爽快，而且打擊感尤其是腳踩那一下實在很爽快。

今集 Boss 戰將會更刺激 (遊戲截圖)

筆者在試玩版中挑戰了幾場 Boss，感到《刺客教條:維京紀元》確有落力打造遊戲的 Boss Fight。轉用了耐力系統以及消耗性回復道具，Boss 更有二階強化等，感覺有點像玩 Dark Souls 系列。當然，Boss 的攻擊 Pattern 相比起 Fromsoft 神作還是比較單一，沒有去到每一戰都很有驚喜的程度，但總算比以往的刺客 Boss Fight 更過癮。

試玩小結：

筆者本身也有玩上集《奧德賽》，試玩了3個小時多覺得此作是上作的各方面進化版。戰鬥更爽快已經加很多分，像是在海邊可用號角隨時叫船、騎馬時可以衝刺等，全體有著大大小小的便利改良。系統與版圖元素等都得到正面的改善，整體的作業感覺比上集少，樂趣也就更多。期望正式版來臨可以詳細玩玩看，個人也是非常期待。

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+ 22 + 21 + 20

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