2025最受期待的55款遊戲總整理　選魔物獵人 荒野還是去等GTA 6？

喜愛電玩遊戲的玩家都知道,明年(2025)注定會是不平凡的一年,各大工作室、廠商都會端出自家的超級大作,來場「神仙打架」。而今日小編就整理了總計 55 款備受期待的作品,大家可以藉由這份名單來查看自己是不是還遺漏了哪款。



另外,因為文章的撰稿當下,有很多作品都還未公布正式的上市日期,僅知道會在 2025 年。

2025 年電玩遊戲推薦



01.《咚奇剛 歸來 HD》1 月 16 日

02.《真‧三國無雙 起源》1 月 17 日

03.《Final Fantasy VII 重生》1 月 23 日

04.《Virtua Fighter 5 R.E.V.O.》1 月 27 日

05.《漫威蜘蛛人2》1 月 30 日

06.《天國降臨:救贖 2》2 月 5 日

07.《文明帝國VII》2 月 12 日

08.《刺客教條:暗影者》2 月 14 日

09.《宣誓》(Avowed)2 月 19 日

10.《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》2 月 21 日

11.《魔物獵人 荒野》2 月 28 日

12.《雙點博物館》3 月 5 日

13.《界外狂潮》3 月 6 日

14.《幻裂奇境》3 月 7 日

15.《BLEACH 魂魄覺醒》3 月 21 日

16.《第一狂戰士:卡贊》3 月 27 日

17.《inZOI》3 月 28 日

18.《足球經理 2025》(Football Manager 25)3 月

19.《殺戮空間 3》3 月

20.《猶大》(Judas)3 月

21.《餓狼傳說 City of the Wolves》4 月 24 日

22.《狂野星球復仇記》5 月

23.《閃電十一人英雄們的勝利之路》6 月

24.《雙截龍再臨》10 月 23 日

25.《印第安納瓊斯:古老之圈》春季

26.《2XKO》發售日未定

27.《死亡擱淺 2:冥灘之上》發售日未定

28.《鬼滅之刃 火之神血風譚2》發售日未定

29.《沙丘:覺醒》發售日未定

30.《羊蹄戰鬼》發售日未定

31.《小小夢魘3》發售日未定

32.《漫威 1943:九頭蛇的崛起》發售日未定

33.《四海兄弟:故鄉》發售日未定

34.《忍者龍劍傳:憤怒邊界》發售日未定

35.《昭和米國物語》發售日未定

36.《寶可夢傳說Z-A》發售日未定

37.《潛龍諜影 Δ 食蛇者》發售日未定

38.《密特羅德 究極4 穿越未知》發售日未定

39.《Ratatan》發售日未定

40.《殺戮尖塔2》發售日未定

41.《艾爾登法環 黑夜君臨》發售日未定

42.《明末:淵虛之羽》發售日未定

43.《影之刃零》發售日未定

44.《失落之魂》發售日未定

45.《邊緣禁地4》發售日未定

46.《監獄建築師2》發售日未定

47.《Exodus》發售日未定

48.《skate.》發售日未定

49.《Sol Mates》發售日未定

50.《Witchbrook》發售日未定

51.《Rematch》夏季

52.《夜城狂想》春季

53.《毀滅戰士:黑暗時代》發售日未定

54.《獵人 HUNTER x HUNTER 念能力衝擊》第 3 季

55.《俠盜獵車手VI》秋季



01. 2025 年電玩遊戲推薦:《咚奇剛 歸來 HD》1 月 16 日

開發團隊、發行商:Retro 工作室、任天堂

遊戲類型:平台遊戲

發售日期:1 月 16 日

登陸平台:Nintendo Switch

是否支援中文:是

遊戲簡介:2010 年發售在 Wii 平台的同名作品,此次發售在 Switch 為高畫質版本,首次支援繁體中文,並收錄 3DS 版本的關卡。

02. 2025 年電玩遊戲推薦:《真‧三國無雙 起源》1 月 17 日

開發團隊、發行商:Omega Force、光榮特庫摩

遊戲類型:角色扮演、砍殺

發售日期:1 月 17 日

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:《真·三國無雙》系列新作《真‧三國無雙 起源》(Dynasty Warriors OROGIN)是一款以原創主角的視角展現全新「三國」故事的作品。在嘗試過體驗版之後,許多玩家都給出了一致好評,認為是個優秀的重啟之作。

03. 2025 年電玩遊戲推薦:《Final Fantasy VII 重生》1 月 23 日

開發團隊、發行商:史克威爾艾尼克斯

遊戲類型:動作角色扮演

發售日期:1 月 23 日登陸平台:PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:《Final Fantasy VII 重製版》(2020)的續作與《Final Fantasy VII》(1997)重製版三部曲的第二部作品。該作在 2024 年 2 月已發售 PS5 版本,獲得一致好評,並入圍了同年 TGA 的 GOTY,將在 2025 年 1 月登陸 PC。

04. 2025 年電玩遊戲推薦:《Virtua Fighter 5 R.E.V.O.》1 月 27 日

開發團隊、發行商:人中之龍工作室、SEGA

遊戲類型:3D 格鬥遊戲

發售日期:1 月 27 日

登陸平台:PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:在沉寂了一段時間之後,《Virtua Fighter》回來了!以 2021 年發售的《Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown》為基礎加入多項要素升級! 即將在 Steam 上推出《Virtua Fighter 5 R.E.V.O.》,不只進行了大規模的平衡調整,還支援了 4K 顯示,多方面皆有所進化!

05. 2025 年電玩遊戲推薦:《漫威蜘蛛人2》1 月 30 日

開發團隊、發行商:Insomniac Games、索尼互動娛樂遊戲類型:動作冒險發售日期:1 月 30 日登陸平台:PC是否支援中文:是遊戲簡介:索尼 2023 年的 PS5 主機獨佔大作《漫威蜘蛛人2》在僅僅發售不到 2 年的時間就登上 PC,沒什麼好說的,值得一玩的好作品。若你剛好又喜歡蜘蛛人,那這就是必玩神作。

06. 2025 年電玩遊戲推薦:《天國降臨:救贖 2》2 月 5 日

開發團隊、發行商:Warhorse Studios、Deep Silver

遊戲類型:動作角色扮演

發售日期:2 月 5 日

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:這是一款以刺激精彩的劇情所帶動的動作 RPC,並以十五世紀的中世紀歐為背景建立豐富的開放世界。你將化身為年輕的亨利,展開極致的中世紀冒險之旅,沉浸於前所未有的規模。

07. 2025 年電玩遊戲推薦:《文明帝國VII》2 月 12 日

開發團隊、發行商:Firaxis Games、2K

遊戲類型:回合制戰略遊戲

發售日期:2 月 12 日

登陸平台:Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:獲獎無數的策略遊戲系列再創革新篇章。《文明帝國VII》將讓你創建有史以來最強盛的帝國!

08. 2025 年電玩遊戲推薦:《刺客教條:暗影者》2 月 14 日

開發團隊、發行商:育碧魁北克、育碧

遊戲類型:動作角色扮演

發售日期:2 月 14 日

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:本作採用雙主角制,玩家可以選擇扮演來自伊賀國的致命忍者刺客奈緒江,和歷史傳奇中的強大非洲武士彌助,體驗兩人相互交織的命運。這對傑出的雙人組合要在戰國末期動盪的背景下追尋他們共同的命運,開創日本的新時代。*先撇開爭議不說,不知道這次遊戲性如何…?

09. 2025 年電玩遊戲推薦:《宣誓》(Avowed)2 月 19 日

開發團隊、發行商:黑曜石娛樂、Xbox 遊戲工作室

遊戲類型:動作角色扮演

發售日期:2 月 19 日

登陸平台:Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:該作是一款以第一人稱視角遊玩的角色扮演遊戲,而它也與該公司的另一款知名作品《永恆之柱》共享同個宇宙,故事都發生在奇幻世界艾歐拉。

10. 2025 年電玩遊戲推薦:《人中之龍 8 外傳 夏威夷海盜》2 月 21 日

開發團隊、發行商:人中之龍工作室、SEGA

遊戲類型:動作冒險

發售日期:2 月 21 日

登陸平台:PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:真島吾朗因不明原因來到一座陌生的小島上,狀態極差的他甚至還失億了,後來經過拯救自己的少年得知,他來到的是「夏威夷的附近-里奇島」。為了找回記憶,他決定聽從島上人民的建議前往「聶雷島」,結果還意外的成為了海賊船長,之後在航行途中又碰到了來自「瘋狂蘭提斯」的幫派份子與黑手黨,於是真島就以將「吾朗海盜團」變成「傳奇海盜團」而目標展開一場驚心動魄的冒險。

11. 2025 年電玩遊戲推薦:《魔物獵人 荒野》2 月 28 日

開發團隊、發行商:卡普空

遊戲類型:動作角色扮演

發售日期:2 月 28 日

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:《魔物獵人 世界》、《魔物獵人 崛起》後的下一款《魔物獵人》系列作品,2025 年的絕對必玩大作之一。

12. 2025 年電玩遊戲推薦:《雙點博物館》3 月 5 日

開發團隊、發行商:Two Point Studios、SEGA

遊戲類型:策略模擬

發售日期:3 月 5 日(預購《雙點博物館: 探索者版》可在 2 月 28 日提前玩到)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:經營並管理最棒的博物館! 找尋震驚世界的古老文物精心設計屬於你的博物館、為員工提供良好的工作環境、確保參觀體驗的品質……同時讓孩子們離珍貴的展示品遠一點。

13. 2025 年電玩遊戲推薦:《界外狂潮》3 月 6 日

開發團隊、發行商:Bad Guitar Studio

遊戲類型:第一人稱英雄射擊遊戲

發售日期:3 月 6 日

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:《界外狂潮》是全新的快節奏5對5第一人稱英雄射擊遊戲。變化莫測的卡牌強化系統會隨時顛覆你的戰局!

14. 2025 年電玩遊戲推薦:《幻裂奇境》3 月 7 日

開發團隊、發行商:霧影工作室、Electronic Arts

遊戲類型:動作冒險多人合作遊戲

發售日期:3 月 7 日

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:由《雙人成行》的霧影工作室開發的全新雙人合作遊戲。米歐和佐伊是兩位風格迥異的作家,一個寫科幻小說,另一個則擅長奇幻題材,她們在被連接到一台設計來竊取創意的機器後,意外被困在了自己創作的故事中。為了保住記憶並成功脫困,她們必須攜手合作。兩人將在科幻與奇幻世界間來回穿梭,一同掌握各種能力,在這個意外萌生的友誼故事中克服重重挑戰。

15. 2025 年電玩遊戲推薦:《BLEACH 魂魄覺醒》3 月 21 日

開發團隊、發行商:TAMSOFT CORPORATION、Bandai Namco Entertainment

遊戲類型:3D 格鬥遊戲

發售日期:3 月 21 日

登陸平台:PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:《BLEACH 魂魄覺醒》是款以《BLEACH》為主題開發的對戰動作遊戲,玩家不只可以選擇單機離線遊玩,也可以連線與他人進行對戰,且全面支持繁體中文、簡體中文,是格鬥遊戲熱愛者、死神迷都不可錯過的精彩大作。

16. 2025 年電玩遊戲推薦:《第一狂戰士:卡贊》3 月 27 日

開發團隊、發行商:Neople、NEXON

遊戲類型:魂系動作角色扮演

發售日期:3 月 27 日

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:改編自多人線上遊戲《地下城與勇士》(D&F)、韓國開發商 Neople 開發的魂系動作角色扮演電子遊戲。在本作中,玩家扮演的角色為《地下城與勇士》中的佩魯斯帝國大將軍卡贊。

17. 2025 年電玩遊戲推薦:《inZOI》3 月 28 日

開發團隊、發行商:魁匠團遊戲類型:生活模擬

發售日期:3 月 28 日

登陸平台:PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:《inZOI》(인조이)是一款全新的生活模擬遊戲,玩家可以在遊戲中創造屬於自己的故事,搭配超真實的畫面讓你彷彿身處於現實世界中。

18. 2025 年電玩遊戲推薦:《足球經理 2025》(Football Manager 25)3 月

開發團隊、發行商:Sports Interactive、SEGA

遊戲類型:運動類策略模擬

發售日期:3 月

登陸平台:Nintendo Switch、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:是

遊戲簡介:相比從前,這次的 FM25 將全面進化,採用了最新一代的 Unity 引擎打造,為本作帶來系列作品中最強的視覺與技術提升。

19. 2025 年電玩遊戲推薦:《殺戮空間 3》3 月

開發團隊、發行商:Tripwire Interactive

遊戲類型:多人合作、第一人稱射擊遊戲

發售日期:3 月

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《殺戮空間 3》是傳奇動作/恐怖遊戲系列的續作。在這款緊張刺激的第一人稱遊戲中,你將化身為 Nightfall 士兵,加入至多五名隊友的隊伍,對抗成群結隊的 Zed。賺取金錢、解鎖技能並打造出終極軍火庫。

20. 2025 年電玩遊戲推薦:《猶大》(Judas)3 月

開發團隊、發行商:Ghost Story Games

遊戲類型:第一人稱射擊遊戲

發售日期:3 月(預計)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:「一艘分崩離析的飛船。一個絕望的逃脫計畫。」你是遭遇麻煩的神秘人物「猶妲」,你唯一的生存希望就是與自己最大的敵人結盟(或者決裂)。你們會同心協力、一起修復所破壞的事物,還是任其毀壞?《Judas》是一款劇情導向的第一人稱射擊遊戲,由《System Shock 2》、《BioShock》和《BioShock Infinite》製作人 Ken Levine 所領導的工作室 Ghost Story Games 開發。

21. 2025 年電玩遊戲推薦:《餓狼傳說 City of the Wolves》4 月 24 日

開發團隊、發行商:SNK CORPORATION

遊戲類型:格鬥遊戲

發售日期:4 月 24 日

登陸平台:PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:時隔 26 年,《餓狼傳說》再次開始!新搭載了刺激感性的獨自「美術風格」、加速了戰鬥興奮度的「REV 系統」。此外,以從初學者到熟練者都能充分享受的2種操作方式為首,也準備了各種新功能和新元素。以充滿慾望的南鎮為舞台,新的「傳說」即將開始。

22. 2025 年電玩遊戲推薦:《狂野星球復仇記》5 月

開發團隊、發行商:Raccoon Logic Studios Inc.

遊戲類型:動作冒險、多人遊戲

發售日期:5 月登陸平台:PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《狂野星球復仇記》(Revenge of the Savage Planet)是一款歡樂的諷刺科幻冒險遊戲。在遊戲中,你可以跳躍、射擊,收集各種物品,探索五彩斑斕的外星世界,解鎖新裝備和升級物品,同時揭開各種隱藏的秘密。

23. 2025 年電玩遊戲推薦:《閃電十一人英雄們的勝利之路》6 月

開發團隊、發行商:LEVEL5 Inc.

遊戲類型:運動類角色扮演

發售日期:6 月

登陸平台:Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、PC、iOS、Android

是否支援中文:有

遊戲簡介:蒐集、育成角色的足球 RPG《閃電十一人》系列最新作品。 新主角活躍的全新篇章、能蒐集並培育 4,500 位以上歷代角色的編年史,以及線上錦標賽等你遊玩!

24. 2025 年電玩遊戲推薦:《雙截龍再臨》10 月 23 日

開發團隊、發行商:Yuke’s、亞克系統

遊戲類型:清版動作

發售日期:10 月 23 日

登陸平台:PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:1987 年在電子遊樂場內出現的「橫向捲軸動作」的傑出之作《雙截龍》系列,至今仍帶給眾多玩家感動的作品,以《雙截龍再臨》再次重生!

25. 2025 年電玩遊戲推薦:《印第安納瓊斯:古老之圈》春季

開發團隊、發行商:MachineGames、貝塞斯達軟體

遊戲類型:動作冒險

發售日期:春季登陸平台:PlayStation 5

是否支援中文:有

遊戲簡介:《印第安納瓊斯:古老之圈》的遊玩視角為第一人稱,而時空背景則是設定在《法櫃奇兵》與《聖戰奇兵》之間(1937 年),不只是得到了盧卡斯影業遊戲的授權,製作團隊在開發過程還持續地找來史蒂芬·史匹柏(Steven Spielberg)與喬治·盧卡斯(George Lucas)兩位大神的參與。

26. 2025 年電玩遊戲推薦:《2XKO》發售日未定

開發團隊、發行商:Riot Games

遊戲類型:格鬥遊戲

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:本作之前稱為《Project L》,後確定名稱為《2XKO》,是款以《英雄聯盟》為主題製作的 2v2 團隊格鬥遊戲。

27. 2025 年電玩遊戲推薦:《死亡擱淺 2:冥灘之上》發售日未定

開發團隊、發行商:小島製作、索尼互動娛樂

遊戲類型:動作冒險

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5

是否支援中文:有

遊戲簡介:尋找 UCA 以外的人類聯繫,完成鼓舞人心的使命。山姆和同伴展開新旅程,拯救人類免於滅絕。加入他們的行列,穿越超自然敵人橫行、障礙重重的世界,並探究縈繞的問題:真的應該建立聯繫嗎?傳奇遊戲創作人小島秀夫再次一步步改變世界。

28. 2025 年電玩遊戲推薦:《鬼滅之刃 火之神血風譚2》發售日未定

開發團隊、發行商:CyberConnect2、SEGA

遊戲類型:動作遊戲

發售日期:未定(2025)

登陸平台:Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:在第一部作品中共收錄了:《鬼滅之刃 竈門炭治郎 立志篇》、《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》以及衍生作品《國中高一貫!!鬼滅學園物語》共 18 名角色。第二部的話則會涵蓋:《鬼滅之刃 遊郭篇》、《鬼滅之刃 刀匠村篇》以及《鬼滅之刃 柱訓練篇》,不僅會有新的故事可以遊玩,還會有大量新角色加入其中。

29. 2025 年電玩遊戲推薦:《沙丘:覺醒》發售日未定

開發團隊、發行商:Funcom

遊戲類型:開放世界動作生存

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:歡迎來到全宇宙最危險的星球,你是否能從絕境中崛起、稱霸一方?《沙丘:覺醒》結合沙盒式生存遊戲的驚險刺激和無限創意,以及大型多人線上遊戲的社交互動元素,打造出規模龐大、變幻莫測的開放世界生存 MMO。

30. 2025 年電玩遊戲推薦:《羊蹄戰鬼》發售日未定

開發團隊、發行商:Sucker Punch Productions、索尼互動娛樂

遊戲類型:動作冒險

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5

是否支援中文:有

遊戲簡介:根據官方所述,故事發生在 1603 年的北海道羊蹄山,同時也是《對馬戰鬼》事件的 400 年後,玩家所操作的角色是一名女武士。

31. 2025 年電玩遊戲推薦:《小小夢魘3》發售日未定

開發團隊、發行商:Supermassive Games、Bandai Namco Entertainment

遊戲類型:平台解謎、恐怖生存

發售日期:未定(2025)

登陸平台:Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:在《小小夢魘》獨特的世界觀中踏上全新的冒險旅途。 在《小小夢魘3》中,你將循著 Low 以及 Alone 的旅程,尋找一條可帶領他們走出虛無之地的出路。系列首度可與好友線上合作一同面對,亦或是與 AI 同伴單獨體會童年的恐懼。

32. 2025 年電玩遊戲推薦:《漫威 1943:九頭蛇的崛起》發售日未定

開發團隊、發行商:Skydance New Media、Plaion

遊戲類型:動作冒險

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《漫威 1943:九頭蛇的崛起》遊戲背景被設定在第二次世界大戰期間,而美國隊長與黑豹將會是遊戲主角。

33. 2025 年電玩遊戲推薦:《四海兄弟:故鄉》發售日未定

開發團隊、發行商:Hangar 13、2K

遊戲類型:動作冒險

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《四海兄弟:故鄉》以 1900 年代西西里殘酷地下世界為背景,為大家揭開組織犯罪的起源。玩家將在這個危險無情的時代中奮力求生,享受備受讚譽的《四海兄弟》系列作品以原汁原味逼真風格呈獻精彩動作場面的著名手法,以及豐富的故事情節。

34. 2025 年電玩遊戲推薦:《忍者龍劍傳:憤怒邊界》發售日未定

開發團隊、發行商:The Game Kitchen、Dotemu

遊戲類型:橫向捲軸

遊戲發售日期:未定(2025)

登陸平台:Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《忍者龍劍傳:憤怒邊界》是《忍者龍劍傳》系列的全新橫向捲軸遊戲,由《褻瀆神明》的製作團隊精心打造,以壯觀、驚險且富有挑戰性的忍者冒險賦予這款經典平台遊戲系列嶄新的意義。

35. 2025 年電玩遊戲推薦:《昭和米國物語》發售日未定

開發團隊、發行商:鈴空遊戲、2P Games

遊戲類型:動作角色扮演

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《昭和米國物語》是一款向 80 年代流行文化致敬、以濃烈 B 級片風格呈現的全新 RPG 作品;見證少女「蝶子」在北美大陸上的成長,踏上追尋真相與復仇的末世冒險之旅吧。

36. 2025 年電玩遊戲推薦:《寶可夢傳說Z-A》發售日未定

開發團隊、發行商:GAME FREAK、任天堂 & 寶可夢公司

遊戲類型:角色扮演

發售日期:未定(2025)

登陸平台:Nintendo Switch

是否支援中文:有

遊戲簡介:本次遊戲背景設定在邁向人與寶可夢共存的城市-「密阿雷市」,該作城市位於第六世代的卡洛斯地區,不只是大受歡迎的 MEGA 進化正式回歸之外,也是繼《寶可夢傳說 阿爾宙斯》(2022)之後再有寶可夢系列作品使用「寶可夢傳說」之名。

37. 2025 年電玩遊戲推薦:《潛龍諜影 Δ 食蛇者》發售日未定

開發團隊、發行商:Konami

遊戲類型:動作冒險

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:探索代表性軍事幹員 Snake 的故事起源,揭開《潛龍諜影》系列傳奇背後的陰謀。《潛龍諜影Δ 食蛇者》以前所未有的全新畫面與音效,以及身歷其境的隱蔽動作體驗,帶著玩家再度回到《潛龍諜影》世界引人入勝的故事之中。

38. 2025 年電玩遊戲推薦:《密特羅德 究極4 穿越未知》發售日未定

開發團隊、發行商:Retro Studios、任天堂

遊戲類型:動作冒險

發售日期:未定(2025)

登陸平台:Nintendo Switch

是否支援中文:有

遊戲簡介:本作是《密特羅德》系列的最新作,也是繼 2007 年發售在 Wii 平台上的《密特羅德 Prime 3 墮落》,睽違 18 年的《密特羅德 究極》系列第四作。

39. 2025 年電玩遊戲推薦:《Ratatan》發售日未定

開發團隊、發行商:TVT Co. Ltd. & Ratata Arts、Game Source Entertainment

遊戲類型:節奏、Roguelike、動作冒險

發售日期:未定(2025)

登陸平台:Nintendo Switch、PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《RATATAN》結合了節奏遊戲和橫向捲軸動作遊戲的元素,最多可供 4 名玩家線上合作多人遊玩。 通過激昂及動感的 BGM 節奏,奏出不同指令來操作可愛的小卒們去打敗敵人。通過節奏和動作交織來享受驚心動魄的戰鬥和最有趣的冒險吧!

40. 2025 年電玩遊戲推薦:《殺戮尖塔2》發售日未定

開發團隊、發行商:Mega Crit

遊戲類型:卡牌、Roguelike

發售日期:未定(2025)、EA 版

登陸平台:PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:標誌性 Rogue-like 卡牌構築遊戲回歸囉!在《殺戮尖塔2》中創造獨特的牌組,遭遇各種奇異的生物,發掘含有無盡力量的遺物吧!

41. 2025 年電玩遊戲推薦:《艾爾登法環 黑夜君臨》發售日未定

開發團隊、發行商:FromSoftware, Inc.、Bandai Namco Entertainment

遊戲類型:多人共鬥

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 4、PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:本作是一款以《艾爾登法環》為基礎,全面翻新遊戲設計的協力型動作遊戲。你需要與其他玩家一同在極端情境下挑戰。延用部分來自《艾爾登法環》的敵人及武器,在以截然不同的遊戲設計重新建構的本作中,玩家將可以操作個性各不相同的角色,挑戰全新的威脅。

42. 2025 年電玩遊戲推薦:《明末:淵虛之羽》發售日未定

開發團隊、發行商:Leenzee、505 Games

遊戲類型::類魂系動作角色扮演

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《明末:淵虛之羽》是一款類魂 RPG,故事發生在巴蜀之地,此時正值黑暗動盪的明末,戰事四起,一場神秘的疫病催生了妖怪一般的生物……

43. 2025 年電玩遊戲推薦:《影之刃零》發售日未定

開發團隊、發行商:北京靈游坊工作室(S-Game)

遊戲類型:魂系動作角色扮演

發售日期:未定(2025),有可能要等 2026

登陸平台:PlayStation 5、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:本作類型為魂系武俠龐克的動作角色扮演遊戲。玩家在本作中將扮演一位名為「Soul」的菁英刺客。

44. 2025 年電玩遊戲推薦:《失落之魂》發售日未定

開發團隊、發行商:上海零犀信息科技有限公司、索尼互動娛樂

遊戲類型:動作角色扮演遊戲

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:十年前戰爭結束後,世界上出現了一種未知的怪物,主人公 Kazer 偶然間與「怪物」Arena 合為一體,並開始為了各自的目的踏上了尋找散落在各地的神秘原石的旅程。

45. 2025 年電玩遊戲推薦:《邊緣禁地4》發售日未定

開發團隊、發行商:Gearbox、2K

遊戲類型:刷寶射擊遊戲

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《邊緣禁地4》是混亂滿點的掠寶射擊遊戲,帶來數十億把武器、戰力爆表的敵人,還有緊張刺激的合作玩法。化身為四名全新寶庫獵人之一,踏上危險隱密的星球殺出一條生路。

46. 2025 年電玩遊戲推薦:《監獄建築師2》發售日未定

開發團隊、發行商:Double Eleven & Kokku、Paradox Interactive

遊戲類型:模擬建造遊戲

發售日期:未定(2025),有可能要等 2026

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:歡迎各位建築師!在《監獄建築師2》中設計並發展獨具您個人風格的牢獄。經典的監獄建造遊戲已推出 3D 版,現在就等您來控管!

47. 2025 年電玩遊戲推薦:《Exodus》發售日未定

開發團隊、發行商:Archetype Entertainment、威世智

遊戲類型:角色扮演

發售日期:未定(2025)登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《Exodus》(出埃及記)是 Archetype Entertainment 製作的首款作品,為一款全新的科幻角色扮演遊戲,而該遊戲開發商的核心成員都來自 BioWare,例如:James Ohlen、Chad Robertson、Drew Karpyshyn,他們經手過的作品包含《柏德之門》、《闇龍紀元:序章》、《星際大戰:舊共和國武士》、《質量效應2》,單看製作團隊就能激起玩家們的期待。

48. 2025 年電玩遊戲推薦:《skate.》發售日未定

開發團隊、發行商:Electronic Arts遊戲類型:運動遊戲

發售日期:未定(2025)、先在 PC 上推出 EA 版

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《Skate》系列(或稱 skate.)是由 Electronic Arts 開發與發行的極限運動遊戲,該系列總共推出三款正傳作品與一款衍生作品。在 2020 年 EA 宣布《Skate》第四部確定開發,並交由新成立的工作室 Full Circle 負責,且該工作室的團隊成員多半都是當時開發最初代 Skate 的人員,也讓粉絲感到放心。

49. 2025 年電玩遊戲推薦:《Sol Mates》發售日未定

開發團隊、發行商:Daruma Games

遊戲類型:多人線上、派對遊戲

發售日期:未定(2025)、EA 版

登陸平台:PC

是否支援中文:無

遊戲簡介:在這款混亂的合作型派對遊戲中駕駛飛船穿越太空,並在一路上操控護盾、恣意開火。 你和你雜亂無章的船員將會接受任務、迅速決斷,並攜手合作,以便在廣闊無垠的宇宙中闖出名號。

50. 2025 年電玩遊戲推薦:《Witchbrook》發售日未定

開發團隊、發行商:Chucklefish

遊戲類型:生活模擬

發售日期:未定(2025),有可能要等 2026

登陸平台:PC

是否支援中文:無

遊戲簡介:在《Witchbrook》中發現你周圍的魔法。這是一款引人入勝的社交角色扮演遊戲!當你成為莫斯波特最新的常駐女巫時,將生活帶入迷人的海濱小鎮。結交朋友,掌握咒語,甚至可能一路找到愛情…

51. 2025 年電玩遊戲推薦:《Rematch》夏季

開發團隊、發行商:Sloclap、Sloclap & Kepler Interactive

遊戲類型:多人運動遊戲

發售日期:2025 夏季

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《Rematch》是一款線上多人足球遊戲。 從沉浸式第三人稱的視角中,控制隊伍中的一名球員,並投入到激烈、快節奏的 5v5 競賽中。與好友一起組隊上場吧!

52. 2025 年電玩遊戲推薦:《夜城狂想》春季

開發團隊、發行商:ION LANDS、505 Games

遊戲類型:生活模擬

發售日期:2025 春季

登陸平台:PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:踏進《夜城狂想》的世界,在「尼法利斯」這座城市裡發展擴大你的事業、經營餐廳及夜總會、認識你的朋友及敵人、購買及裝飾你的房子、釣魚消閒——你甚至可能在這裡找到你的所愛。

53. 2025 年電玩遊戲推薦:《毀滅戰士:黑暗時代》發售日未定

開發團隊、發行商:id Software、Bethesda Softworks

遊戲類型:第一人稱動作射擊

發售日期:未定(2025)

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《毀滅戰士:黑暗時代》是一款第一人稱的單人動作射擊遊戲,是大受好評的《毀滅戰士》和《毀滅戰士:永恆》的前傳。你將化身為傳奇屠魔戰士——毀滅戰士,對抗永無止盡的地獄大軍。玩家可在 2025 年體驗史詩電影級原創故事,感受毀滅戰士的怒火。

54. 2025 年電玩遊戲推薦:《獵人 HUNTER x HUNTER 念能力衝擊》第 3 季

開發團隊、發行商:Bushiroad Games、Bushiroad Inc. & Arc System Works

遊戲類型:格鬥遊戲

發售日期:2025 第 3 季

登陸平台:Nintendo Switch、PlayStation 5、PC

是否支援中文:有

遊戲簡介:《獵人 Hunter x Hunter》首款正式對戰格鬥遊戲以 3 對 3 念能力組隊對戰登場!

55. 2025 年電玩遊戲推薦:《俠盜獵車手VI》秋季

開發團隊、發行商:Rockstar Games

遊戲類型:開放世界動作冒險遊戲

發售日期:2025 秋季

登陸平台:PlayStation 5、Xbox Series X|S(PC 版稍晚推出)

是否支援中文:有遊

戲簡介:還用說嗎!2025 年最受全球玩家期待的遊戲!等了十幾年《俠盜獵車手》系列終於又要推出續作啦!

