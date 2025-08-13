2025年必買 LEGO 樂高積木？我會揀Netflix 真人版《One Piece》前進梅利號（75639 港譯：梅利號），附送的5款草帽海賊團人仔極之精細，Q版化的船身不失細節，更見到設計師對《One Piece》的熱愛、細節彩蛋處處見！記者已經完成了這套1376件零件組成的海盜船，馬上來看開箱及玩後感吧。



這款 75639 前進梅利號，早前已在香港動漫電玩節率先曝光，已經令人非常期待，組件數量為1376件，適合10歲以上的玩家。記者覺得它的設計精巧，更完美地對原作致敬，始終梅利號也是有靈魂、有生命的草帽海賊團成員之一， 這套經件完美復刻了船身各種細節，又令人想起伙伴們跟梅利號道別那一幕，有點感動又有點熱血。

LEGO x 海賊王 梅利號 75639 開箱｜草帽海賊團人仔/玩盡船艙細節（鍾世傑 攝）

（利申：記者是《One Piece》忠粉、分得到那款是草帽海賊團的海賊旗，只是拍攝時手頭只有艾斯的黑桃海賊旗，當是致敬大佬吧，請別太介意🙏）

前進梅利號的匠心設計

其實「海盜船」類型產品對樂高資深玩家而言並不少見，不過以前樂高船隻多半採用大型的一體成形船體，再在上面加裝零件而構成，雖然有結構安定、船型精美的優點，但這次梅利號船身採用完全由積木砌成「顆粒拼搭 (Brick-built)」設計，這無疑是一次巨大的革新與驚喜。一來提升拼裝的樂趣，亦令到船體曲線與造型更加神還原作品內設定。

LEGO x 海賊王 梅利號 75639 開箱｜草帽海賊團人仔/玩盡船艙細節（鍾世傑 攝）

由船頭到船尾彩蛋處處

有看原作都知，船頭標誌性的羊頭本身就是團長路飛的「皇帝位」，這個羊頭不單做了可動設計，更預留兩顆凸點，可以讓路飛的人仔穩穩坐下，重現劇中經典畫面。

船頭標誌性的羊頭本身就是團長路飛的「皇帝位」（鍾世傑 攝）

不得不得船頭下方更隱藏了一門「風砲」，可以安裝圓粒LEGO，再按動機關發射、非常好玩。

不得不得船頭下方更隱藏了一門「風砲」，可以安裝圓粒LEGO，再按動機關發射、非常好玩。（鍾世傑 攝）

船錨的設計同樣不馬虎，可以輕鬆取下模擬拋錨的場景。而船身的螺旋紋路及深灰色的飾條，亦有些組件印上了「羊毛」圖案，視覺上層次感豐富。

船錨的設計同樣不馬虎，可以輕鬆取下模擬拋錨的場景。（鍾世傑 攝）

幾片船帆都使用了軟身的膠片製造，質感十分柔軟。桅桿頂的海盜旗亦印有精美的草帽海賊團團章。主桅頂更有烏索普專用的瞭望台。

幾片船帆都使用了軟身的膠片製造，質感十分柔軟。（鍾世傑 攝）

主桅頂更有烏索普專用的瞭望台。（鍾世傑 攝）

探索梅利號的溫馨內艙

「前進梅利號」最令人讚嘆之處，在於其精巧的內部結構與豐富的細節。設計師巧妙地利用了有限的空間，將船艙內的各個區域——從主寢室、山治專用的廚房、奈美專用的寶物儲藏室、烏索普工作坊都一一呈現。

船頭寢室：船頭甲板上有個寶物箱，好笑在內面全都是路飛的食糧；掀開它下方有船員休息室，牆上貼有繩結圖樣與圓窗的貼紙，並擺放著地圖、杯子與一盞小燈，營造出溫馨的航海氛圍。

掀開船頭甲板，下方有船員休息室。（鍾世傑 攝）

中央儲藏區：最驚喜是船身中段還有一個隱藏的小型儲藏空間，內有兩個木箱，裝滿了香蕉、辣椒、紅蘿蔔、牛角麵包等各式各樣的食材，而中間的空位又可以擺通緝令海報。

最驚喜是船身中段還有一個隱藏的小型儲藏空間。（鍾世傑 攝）

裝滿了香蕉、辣椒、紅蘿蔔、牛角麵包等各式各樣的食材及通緝令海報。（鍾世傑 攝）

船尾廚房與與多功能空間：最精彩的部分莫過船尾的二段可拆卸船艙。首先船尾有代表奈美家鄉的橙樹，而整個尾段建築可以輕易滑出，並像書本一樣左右展開，內面原來是奈美的珍藏品。

最精彩的部分莫過船尾的二段可拆卸船艙。（鍾世傑 攝）

整個尾段建築可以輕易滑出，並像書本一樣左右展開，內面原來是奈美的珍藏品。（鍾世傑 攝）

山治專用廚房：再將整個船尾甲板打開，內面還有山治專用廚房，包括廚房鋅盤、調味罐、鍋具與一個小火爐，甚至有刀具、水桶等小物，充滿巧思。

再將整個船尾甲板打開，內面還有山治專用廚房。（鍾世傑 攝）

草帽海賊團初期成員集結！人偶亮點一次看

此盒組最令粉絲興奮的，莫過於一次收錄了草帽海賊團的五位初始成員，雖然有人會嫌它改自Netflix真人版，但其實Q版造型設計，也很接近動漫原作，相當討好。

路飛：附有全新的「草帽連頭髮」零件，完美呈現路飛的招牌造型。人仔擁有雙面表情，一面是自信的微笑，另一面則是開懷大笑的表情。



路飛：附有全新的「草帽連頭髮」零件，完美呈現路飛的招牌造型。（鍾世傑 攝）

卓洛：以特別的頭巾小零件及套入頸部的武士刀，重現角色特色，可重現卓洛咬刀的三刀流備戰姿態。人仔同樣有雙面表情，一面是帥氣的微笑，另一面則是嚴肅的「戰鬥mode」。



以特別的頭巾小零件及套入頸部的武士刀，重現角色特色。（鍾世傑 攝）

以特別的頭巾小零件及套入頸部的武士刀，重現角色特色。（鍾世傑 攝）

奈美：人仔附微笑與戰鬥表情，橙色短裙條紋印刷細緻，其實正式版是有長棍的，不過記者不小心掉失了。

奈美人仔附微笑與戰鬥表情，橙色短裙條紋印刷細緻。（鍾世傑 攝）

烏索普：擁有還原度極高的粉色頭巾與護目鏡，手上有望遠鏡，並附有一個黃色側背包。

烏索普：擁有還原度極高的粉色頭巾與護目鏡。（鍾世傑 攝）

山治：身穿筆挺的黑色西裝，金色髮型神還原，但記得髮型零件要遮一邊眼睛才正宗。

山治：身穿筆挺的黑色西裝，金色髮型神還原。（鍾世傑 攝）

竟然有「盲盒」抽？

除了精緻的船體與人仔，今次這個Netflix One Piece 系列，全線都會附有款式隨機的「通緝令」小配件，75639 就附有4張，記者好「幸運」地中了3張「鷹眼」。而頭一批購買的朋友，更有機會得到一個用來收集「通緝令」的小立牌。

Netflix One Piece LEGO系列附有款式隨機的「通緝令」小配件。

出色！必買！

總結，LEGO 75639「前進梅利號」是一款出色又好玩的聯乘產品，滿滿的細節全部都向原作致敬，兼具誠意與玩味。而對LEGO迷而言，這款以全積木砌成的船身也很有挑戰性。非常出色、值得收藏。

LEGO 75639「前進梅利號」｜香港行貨售價$999

其他套裝一樣吸引，但由於時間關係未能全部組裝，但記者只是將人仔取出來玩，各種細節都令人聯想起原作名場面，令我非常「滾動」。

芭拉蒂海上餐廳 75640

組件數比梅利號更多，是今個系列最大的套裝。這部海上餐廳是山治成長之地，在劇中他決定加入路飛的冒險，離開前向師傅及自己的「家」跪下道謝。

芭拉蒂海上餐廳 75640 ＄2,279

芭拉蒂海上餐廳 75640 大boxset人仔都特別多。

小丑巴其的馬戲團帳篷 75637

有很多小機關，比如用來困住不熟水性的路飛用的木箱，還有巨型的小丑巴基頭，好玩又抵玩。

小丑巴其的馬戲團帳篷 75637 $389

有沒有留意，卓洛的人仔是特別多不同服裝版本。

惡龍樂園之戰 75638

這個boxset最特別之處是重現了奈美篇的劇情，送了橡膠手路飛和流淚版奈美人仔。

惡龍樂園之戰 75638 $629

風車村小屋 75636

最後還有故事之始，路飛與紅髮認識的「風車村小屋」套裝，想要小朋友路飛和撒古斯人仔，就要入這套set了。