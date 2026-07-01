攻略｜MECCHA CHAMELEON新手必學！4招生存技巧　不要只依賴改色

〔MECCHA CHAMELEON新手必學攻略〕日本獨立開發者製作的《MECCHA CHAMELEON》近日在 Steam﹑社交平台大熱，—躲藏者通過改變膚色和姿態融入環境，搜索者則需要靠眼力一個一個抓出來。但想要從無經驗到真正生存下來，關鍵不在於好似變色龍般改色即可，而在於掌握正確的技巧。



認識遊戲架構 三個階段你要知

MECCHA CHAMELEON 的每一輪遊戲分為三個階段，了解整個流程對新手至關重要。

準備階段開始時，躲藏者可以在地圖上自由活動，而搜索者被鎖在出生房間內無法動彈。躲藏者有時間去勘察地點、改變膚色、擺出特定姿態，並在倒計時結束前鎖定位置。一旦狩獵階段開始，搜索者就被放出來，開始在地圖各處掃描任何看起來不對勁的東西。這輪結束的方式只有兩種：要麼倒計時歸零且至少有一名躲藏者未被發現（躲藏者勝利），要麼所有躲藏者都被抓到（搜索者勝利）。

最有趣的部分其實發生在結果階段。賽後畫面會完整展示每個躲藏者的藏匿位置和改色成果的特寫，讓人親眼見識那些居然騙過所有人的完美偽裝。

第一招：掌握改色工具 色彩匹配只是基礎

很多新手急著跑去找躲藏地點，但真正的高手會在第一場遊戲花時間熟悉改色工具。改色工具有點像縮小版的繪圖程式，遠不止是簡單的改變顏色選項。

吸色工具是遊戲中最重要的控制介面。 這不是什麼複雜的技巧，而是新手最容易忽視的基礎。當你準備躲在某個地點時，用吸色工具指向那個表面，它會精確複製那個顏色。千萬別從房間另一端吸看起來相似的牆壁顏色—光線會讓顏色跨越整面牆產生細微變化，即使差異看似微小，從幾公尺外看也會立刻露餡。

吸到基礎顏色後，用HSV滑塊（色調、飽和度、亮度）微調陰影或高光區域的色度。單單亮度滑塊在昏暗角落就能決定你是否會被發現。

大多數新手完全忽略的工具是「金屬感」和「粗糙度」滑塊。這兩個控制著你的身體如何與地圖光源互動。即使你的角色顏色完美匹配，但高光澤度設定對著完全無光澤的牆面，光線反射仍會瞬間暴露你的位置。色彩只是表面功夫，表面質感才是決定勝負的關鍵。

第二招：破解人形輪廓 改色騙不過眼睛

這是新手和老手之間的分水嶺。你的角色模型再怎麼改色，本質上還是看起來像個人類身體。輪廓就是洩漏天機的元兇。要破解這一點，你需要做兩件事。首先，讓身體陰影方向與房間光線一致，這樣你看起來才不會像貼在牆上的平面貼紙。其次，用古怪的姿態或表情讓四肢變成幾何角度，與周圍環境的線條相吻合。

「姿態鎖定」機制會把你的角色永久固定在選定的位置。一個蜷縮成像低階梯的身體，或者彎曲成幾何標誌形狀的人，比直挺挺站在牆邊的人難被發現多了。狩獵階段開始後，你的手指根本不應該再碰移動鍵。

第三招：第三人稱檢查救你一命

新手最常犯的錯誤是從第一人稱視角判斷偽裝效果。從你自己的角度看起來天衣無縫的偽裝，在搜索者從不同角度靠近時可能完全暴露。

在準備時間結束前，用第三人稱視角旋轉攝像機做完整360度檢查。特別注意以下幾點：四肢間的白色間隙，與背景光線不符的顏色區塊，任何身體部位穿過牆壁或浮在地面上方的情況，以及有光澤的補丁對著無光澤表面的怪異現象。

第四招：找藏身地點 別傻傻靠牆而站

直接貼著單色牆壁是最糟的預設選擇。每個有經驗的搜索者第一時間就檢查這些位置，因為這太明顯了。那些持續存活下來的玩家不是在模仿牆壁，而是在模仿物體—一幅畫、一個花瓶、架子上的裝飾品。

這招之所以有效，是因為搜索者的大腦已經預期這些物體存在於環境中。他們不再掃描異常的顏色，而是試圖從理應存在的形狀中挑出可疑的東西。那一瞬間的猶豫就是你贏得這一輪的關鍵。

最佳的環境躲藏目標包括：

棋盤式或圖案地板（重複視覺會導致掃描疲勞）

堆積的箱子或堆疊物體（多個重疊形狀能自然分解你的輪廓）

黑暗角落和門凹處（降低亮度滑塊以匹配環境陰影）

複雜的牆壁壁畫或標誌（複雜的圖案幾乎不可能讓人清楚看到身體輪廓）。



要避開看起來太完美的躲藏地點。有經驗的搜索者知道這些壁龕的存在，每一輪都會檢查。最好的躲藏地點往往就在普通走廊或作為某根普通牆柱的延伸。遊戲的元素每週都在演變。第一週還能用的地點，幾天後就會成為大家都知道的共同知識。要定期輪換位置，同一張地圖絕對不要連續兩場用同一個地點。

新手最容易踩的陷阱

1）只匹配顏色、不匹配形狀： 找到紅牆、將整個角色塗成純紅色、直挺挺站著的組合，是新手最常見的錯誤。顏色完美無缺也會被抓，因為人形輪廓一眼即識。



2）躲在開放、光線充足的地區： 平躺在寬敞庭院中間，沒有陰影或周圍雜物來打破視覺過渡，無論改色多好看，你的角色都會顯得虛假。



3）跳過第三人稱檢查： 第一人稱視角看不見的白色手肘和裸露關節對所有人都清清楚楚。



4）在狩獵階段不斷調整： 抽搐攝像機或微調位置去觀察接近的搜索者會觸發人類視覺特別為檢測而生的動作偵測。



調整遊戲設定

滑鼠靈敏度： 在準備階段降低DPI和遊戲靈敏度。吸色工具需要精確定位在小的特定紋理線條上，高靈敏度會導致抖動而取樣到錯誤表面。

圖像設定： 將紋理品質設為最高。清晰的紋理讓你作為躲藏者更容易讀取你複製的確切表面細節，也讓你作為搜索者更容易發現隱藏對手的像素失真。環境光遮蔽對兩個角色都有幫助。

按鍵綁定： 把改色菜單、姿態選擇和吸色快捷鍵保持在標準WASD佈局的手指範圍內。準備時間很短，在鍵盤上亂摸會浪費你鎖定正確姿態所需的幾秒鐘。