DQ12/DQ3 HD-2D重製｜勇者鬥惡龍5款新作　暗黑風一改指令玩法

遊戲動漫
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【DQ 12/勇者鬥惡龍/Dragon Quest】日本國民級RPG DQ舉辦35週年發布會，一口氣公布數個DQ新作情報。除了萬眾期待的DQ12真的公布之外，亦宣布DQ3進行像八方旅人的HD-2D畫風重製，令人驚喜。以下就快速看看5款新作重點情報（DQ 10更新因為是日本限定所以在此不提及了）：

今次也請來DQ之父，堀井雄二上來同大家介紹新作（直播截圖）

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