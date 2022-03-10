艾爾登法環Elden Ring攻略 PS5 / Xbox｜《香港01》科技玩物頻道艾爾登法環攻略，以下介紹幾件在遊戲中對法師來說極強力的神級裝備和魔法，包括「盧瑟特的輝石杖」、「魔法之境」、「侍王騎士的決心」、「源輝石刀」以及「魔法師塊護符」等。



究極型玻璃大炮 彗星可打四五萬 小技都打兩三千

傳統上魂系遊戲玩法師都會令遊戲難度變得較簡單，《艾爾登法環》也不例外，法師的魔法雖然在遊戲早期不是特別大力、主要只有射程一項優勢，但到遊戲中後期有齊各種提升魔法能力的裝備和入手了強力的魔法之後，法師就會變成一個擁有超強大火力的炮台。

Boss打不過？用亞茲勒逃課就是了

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相信不少人都已經知道用「彗星亞茲勒」配合「藍秘密露滴」秒Boss的方法了；但這個招式強是強但是需要很長準備時間、而且必須配合每次休息後只能用一次的靈藥，基本上只能用來打動作較慢的Boss或強敵，在一般推圖或對上動作靈活的對手就難用了。想成為較全面又火力強勁的法師，以下推薦一些武器、裝備和魔法，有齊後就可以如戰神般見敵必殺了。

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想要同時確保火力和FP，推薦的組合是盧瑟特的輝石杖加源輝石刀護符，這樣就可以在FP消耗只增加15%左右之下享有盧瑟特杖的全魔法加成。另外在雪山正中的「白金魔法師塔」獲得的「魔法師塊護符」也是必備，效果是直接提升魔法的傷害，簡單暴力，亦可以和在學院裡獲得的「魔法師球護符」疊加。

這座塔要解謎才能進入，解法是用魅惑樹枝讓塔外兩隻石像鬼自相殘殺，或者有石像鬼骨灰的玩家直接召石像鬼骨灰來打便可。

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另外必須一提是現時法師有個Bug技般的存在，就是戰技「侍王騎士的決心」；這招的效果是使用後10秒內下一擊的傷害提升80%。原本應該攻擊一次之後效果就會消失，但不知道為什麼「侍王騎士的決心」對魔法也有效，而且就算用魔法打中敵人戰技效果也不會消失，換言之只要使用一次「侍王騎士的決心」，就能享有10秒80%魔法傷害加成。

決心（魔法）

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用侍王騎士的決心配合一些低消耗、速度快的魔法就能成為割草機輕鬆對付雜兵，如配合「卡利亞迅劍」可以用3FP、匕首般的速度打出每擊過千傷害；或者將魔法之境、侍王騎士的決心和「蘿蕾塔的大弓」組合，可打出3000以上的傷害，可用來在遠距解決麻煩的強敵。配合「亞杜拉的月光劍」可打出3~4千的範圍傷害，一口氣掃清敵人。

配亞杜拉月光劍的話，其實就算只能有1次80%提升也已經很強了，而這個3000傷害的大斬還可以10秒內連放...

記者個人看法是這個侍王騎士決心可在10秒內無限次強化魔法傷害根本就離譜，再配上魔法之境的話傷害加成更是達到2~3倍，很大可能是個bug，說不定隨時會被修正，因此如果想試試這暴力的爽快感的話就要趁早了。

艾爾登法環法師必備神級裝備 / 魔法精簡版：

1. 盧瑟特的輝石杖

2. 源輝石刀

3. 侍王騎士的決心

4. 魔法師塊護符

5. 魔法之境

6. 名刀月隱 / 暗月大劍

7. 藍秘密露滴

8. 彗星亞茲勒

9. 亞杜拉的月光劍

10. 羅蕾塔的大弓

11. 利卡亞迅劍

12. 黑夜女巫煙霧

13. 魔法輝劍



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