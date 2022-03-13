艾爾登法環Elden Ring攻略 實戰心得合集 裝備、招式流派合集 PS5 / Xbox｜《香港01》科技玩物頻道艾爾登法環攻略，以下為遊戲中一些實戰心得，以及幾個較主流的流派玩法、配裝和特點介紹。



武器、法術種類數量極多 配搭組合千變萬化

《艾爾登法環》中登場的武器和法術甚多，由匕首到特大劍、由魔法到龍頭祈禱花多眼亂，從而也令遊戲中的角色建立及流派也千變萬化；雖然在遊戲早期可能會較吃力，但到後期角色成型後往往比早期更輕鬆可應付更強大的敵人。以下介紹一些在遊戲中較受歡迎、多人使用的流派，可看看哪個適合自己的遊戲風格做參考。

不少玩家都鍾意用靈魂大炮一口氣秒Boss

玻璃大炮流（法師）



盡量點高智力、持法杖用高威力法術在遠距離打倒敵人的流派；因為在射程和火力上都有優勢，許多用近戰很難處理的敵人或關卡，用魔法往往可輕鬆打過去，因此法師一直是玩家間的熱門選擇。一大特點是使用「靈魂大炮」彗星亞茲勒配合各種強化法術威力的裝備道具，可做到一招大炮滿血秒殺Boss的效果（網上一般稱為「逃課」），直接跳過一些難度較高的Boss。

但是因為需要投資大量點數於智力上，血量和力量都低、拿不起厚重的盾牌和重甲，很容易被一擊秒殺，因此也不是說玩法師就完全沒難度可言。玩法可參見另文：

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魔法戰士流



本作增加了不少智力補正高的魔力武器，因此不少點智力的玩家比起魔法、會傾向使用這些強力的智力武器為主要戰鬥手段；比較主流的就是「名刀月隱」以及「暗月大劍」，又或使用「卡利亞大劍」、「卡利亞迅劍」等魔法劍技戰鬥。除了特殊武器外也可使用任意魔力派生的武器，點高智力後在遊戲中首屈一指的屈機戰技「凍霜踏地」也會有很高的傷害，絕大部份敵人都可以「踩住過」。左手武器方面則是看個人喜好，拿盾、二刀流、或是拿法杖出魔法也可以。

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大劍跳斬流



今集新加的動作「跳斬」非常強勢，攻擊力、削韌、失衡值都很高，更重要是重武器如特大劍等，用跳斬可在很大程度同時解決解決揮劍慢和如何接近對手的問題；因此就衍生出了這個雙重武器跳斬流。基本上任意重武器都可以，主流強勢選擇是需要50力量的遺跡大劍（要2周目才能拿到兩把）；另外也有使用魔法大劍如暗月大劍、等魔力大劍的智力跳斬流。

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無敵舉盾流



盾牌在魂系遊戲中向來是安定之選，來到艾爾登法環持盾玩法強度提升，除了好幾個性能極優秀的盾牌外，亦因為加入了新動作「防禦反擊」，有很高失衡值，除時防反兩三次就可將敵人打至體崩。另外還有神級戰技「鐵聖盾陣」，發動後防禦性能超大提升、基本上擋什麼都不扣精力，甚至女武神連斬都可以接給你看。

建議用的盾牌有超神的黃銅盾；到後期力量高了之後可用更高防禦性能的指紋大盾。

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外鄉盾反流



利用黃金樹大盾的魔法判定機制，將自己陷入中毒或使用火焰重罪等，從而無限觸發黃金樹大盾的戰技魔法反擊的流派。可說是一個十分外鄉人的流派，因為黃金樹大盾的魔法反擊傷害高、連射快、誘導強、不需要FP、精力消耗也很少，齊裝後一個反擊打過千不是難事，完全是自動炮台。唯一缺點是沒有對群手段，只能一隻隻射。

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二刀出血流



出血在艾爾登法環中十分強勢，首先出血是按照敵人百份比上限扣血，後期敵人越多血出血就打越多；另外大部份敵人都沒有抗抵出血，再加上遊戲有很多高出血值的武器，使得出血成為一個相當強的PVE流派。這個玩法就是持兩把出血武器貼身狂打連續出血輸出，基本上任何出血派生的武器都可以，但首選當然是高出血值的和攻速快的武器，如打刀、逆刺、曲劍、單面小刀、鉤爪等。另外可使用重刺劍「鮮血漩流」，雖然出血力沒其他武器高，但專用戰技的潮度卻是一流，有如Monster Hunter中太刀的見切，派生攻擊的失衡值更是超高。

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跳斬出血流



這個是今集新出現的流派，就是左右手各持一把雙頭劍，利用其跳斬的多段判定快速打出出血；成型後基本上跳斬一次就是一次出血，十分誇張。同時因為今集多了很多支援出血和跳斬的裝備，例如附近有角色出血時提升攻擊力的「鮮血君王的歡愉」以及強化跳斬的防具「猛禽黑羽」，還有強力戰技「切腹」等，使得出血流的火力更上一層樓。武器通常會使用血/毒派生的「石像鬼雙頭劍」以及「神皮剝製劍」，也可用特殊武器「艾琉諾拉雙頭薙刀」。

龍頭祈禱流



以往的魂系遊戲中信仰（祈禱）在PVE中都是較弱勢（PVP就很強），來到艾爾登法環信仰的PVE能力大幅強化；首先是咒術（火）改為看信仰，換言之信仰玩家可以同時使用聖、雷和火三個屬性，還可使用祈禱的各種治療和Buff技，十分全面。

另外輸出方面除了各種雷電祈禱外還可以用龍吐息，就是玩家打倒各地的飛龍後去龍饗教堂換取的龍祈禱，不少都非常強力，較突出的有腐化吐息，威力高範圍大同時能附加極高的腥紅腐敗值，基本上一噴中就能附加。唯一缺點是龍吐息的施展動作很慢，有機會未出到招就被敵人打斷。

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